Osoba z niepełnosprawnością musiała wyczołgać się z samolotu. Obsługa odwracała wzrok ze wstydu

Deanna i Rodney Hodgins chcieli uczcić swoją rocznicę wyjazdem do Las Vegas w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ 49-latek mierzy się z kurczowym porażeniem mózgowym, przez co porusza się na specjalistycznym wózku, para zdecydowała się na linie lotnicze, które miały w swojej ofercie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Pomoc na każdym etapie podróży miały oferować linie Air Canada. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna.

REKLAMA

Zobacz wideo Pakistańskie władze chcą deportować Afgańczyków, którzy przekroczyli granicę bez dokumentów potwierdzających pozwolenie na pobyt w Pakistanie

Skandal w maszynie linii Air Canada. Osoba z niepełnosprawnością musiała się wyczołgać z kokpitu

Problem pojawił się tuż po lądowaniu w Las Vegas. Kiedy Deanna poprosiła obsługę samolotu o pomoc w przeniesieniu partnera do wyjścia, gdzie podstawiono już wózek, spotkała się z odmową. "Spojrzałam oszołomiona na członka załogi i powiedziałem, że przecież on nie może chodzić, więc jak mamy się tam dostać? Odpowiedział: No nie wiem, ale musimy zawrócić samolot, mamy kolejny lot" - relacjonowała w poście opublikowanym na Facebooku. Przyczyną pośpiechu załogi, która nie chciała zaczekać na asystenta dla mężczyzny, była konieczność szybkiego przygotowania maszyny do kolejnego lotu.

Musiał czołgać się do wyjścia z samolotu. "Z każdym kolejnym ruchem sypała się jego godność"

Ostatecznie mężczyzna sam podjął próbę wydostania się z samolotu. 49-latek czołgał się pomiędzy siedzeniami, w czym próbowała mu pomóc jego żona. "Osiem ekip sprzątających, dwie stewardessy, kapitan i drugi kapitan obserwowali, jak mój mąż przeciąga swoje ciało z rzędu dwunastego na przód samolotu. Widziałam, jak z każdym kolejnym ruchem sypała się jego godność" - opisywała oburzona Deanna.

"Niektórzy odwrócili wzrok, a inni patrzyli ze wstydem. (...) On zranił się w nogi, a ja w plecy - emocjonalnie ucierpiało o wiele więcej… Prawa człowieka mojego męża zostały zdeptane" - dodała. Sprawę nagłośniło wiele zagranicznych mediów, w tym "Daily Mail". W odpowiedzi Air Canada wydało oświadczenie, w którym zapewniono, że zostanie sprawdzone, jak doszło do tego typu zaniedbania. Według linii lotniczych obsługą osób z niepełnosprawnością na lotnisku w Las Vegas powinna zajmować się firma zewnętrzna. W ramach zadośćuczynienia za wyrządzone szkody Air Canada zaproponowało małżeństwu voucher na kwotę 2 tys. dolarów.