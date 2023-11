W Gandawie, na północnym zachodzie Belgii, połamane gałęzie przygniotły pięcioletnie dziecko. W tym samym mieście zginęła 64-letnia kobieta, na którą runęło drzewo. Z powodu ulewnych deszczy i wiatru przekraczającego na północy kraju 100 kilometrów na godzinę odwołanych zostało wiele pociągów łączących Brugię z belgijskim wybrzeżem. Na tory nie wyjechały też pociągi na trasach międzynarodowych między innymi relacji Bruksela-Londyn.

Zobacz wideo "El Nino przyniesie powodzie i susze w różnych częściach świata"

Śmiertelnie niebezpieczny orkan Ciaran pustoszy Europę. Druga ofiara w Belgii

Na lotnisku w Brukseli wiele samolotów było opóźnionych, bo czynny był tylko jeden pas do startów i lądowań. Na drogach ruch miejscami utrudniały zalegające gałęzie. W jednej z miejscowości na autostradę spadła trampolina porwana przez wichurę. Noc zapowiada się spokojniejsza, siła wiatru opadnie, deszcze, ale z mniejszą intensywnością, zapowiadane są w miejscowościach nadmorskich.

Śmiertelnie niebezpiecznie jest również we Francji. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały lekko ranne po tym, jak orkan uderzył na północy kraju. Milion 200 tysięcy gospodarstw domowych nie ma dostępu do prądu. Ofiara śmiertelna to kierowca ciężarówki, na którą przewróciło się drzewo. W związku zapowiadanymi silnymi porywami wiatru i ulewnymi opadami deszczu w trzech departamentach - Finistere, Cotes-d’Armor i Manche - służby meteorologiczne ogłosiły trzeci, najwyższy stopień alertu pogodowego. W 17 departamentach wprowadzono drugi stopień alarmowy. W Pointe du Raz w Bretanii - najbardziej wysuniętej na zachód części Francji - odnotowano najsilniejszy poryw wiatru o prędkości 207 kilometrów na godzinę.

W związku z cyklonem w wielu miastach na wybrzeżu wzmocniono wały ochronne, zamknięto plaże, lasy, nadmorskie drogi i mosty. Od wczorajszego wieczora na zachodzie kraju nie kursowały regionalne pociągi i zawieszone były niektóre połączenia TGV. Zamknięte zostało też lotnisko w Brest. Francuskie MSW poinformowało o planach wysłania 3200 strażaków do najbardziej zagrożonych miejsc. Władze wezwały mieszkańców nadmorskich departamentów do pozostania w domach i unikania podróży na wybrzeże.

Orkan Ciaran uderzył w Zjednoczone Królestwo

W Wielkiej Brytanii doszło do licznych podtopień i powodzi. Od czwartkowego poranka potężne fale uderzają w brzegi miasteczek w Kornwalii. Służby apelują do kierowców, aby unikali dróg przy wybrzeżu. Setki szkół były zamknięte. Lotniska na wyspach Jersey, Guernsey i Alderney nie realizowały połączeń lotniczych. Mieszkańcy wysp na kanale La Manche tak złej pogody nie widzieli od dekad. Niektórzy zaczęli kupować jedzenie na zapas, władze apelują jednak, aby tego nie robić.

W niektórych miejscach wiatr ma osiągnąć prędkość około 150 kilometrów na godzinę. Z portu Dover będzie dziś trudno odpłynąć. Utrudnienia są na kolei, między innymi w Kornwalii, ale też w okolicach Edynburga i Reading. Trzeba się liczyć z problemami z dojazdem na londyńskie lotniska Gatwick i Heathrow. W Devon i Kornwalii około 9 tysięcy domów straciło dostęp do prądu. Podobna sytuacja miała miejsce w hrabstwach Surrey i Sussex. Komunikaty państwowe wskazują, że problemy z dostawami prądu obowiązywać mogą w południowych regionach kraju do piątku. Na południowym i północnym wybrzeżu wciąż obowiązują alerty pogodowe ostrzegające przed silnymi porywami wiatru, deszczem oraz podtopieniami.

Huragan Ciaran da się we znaki również w Polsce

W Polsce mieszkańcy województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego otrzymali alerty RCB przestrzegające przed silnymi wiatrami oraz przerwami w dostawach prądu. Ostrzeżenia obowiązuje również w piątek. IMGW z kolei ostrzega, że na południu Polski mogą wystąpić porywy wiatru sięgające 110 km/h. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują również w centrum i na północnym wschodzie kraju, gdzie pojawić może się wiatr osiągający w porywach prędkość do 75 km/h.

