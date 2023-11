Polacy bici i poniżani w areszcie na Białorusi. Śledztwo zawieszone. "Długotrwała przeszkoda"

Za postępowanie dotyczące bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem trzech obywateli Polski odpowiedzialny jest mazowiecki wydział Prokuratury Krajowej. Według informacji przekazanych przez RMF 24 już ponad dwa lata temu prokuratorzy złożyli do strony białoruskiej wniosek o pomoc prawną. Mimo upływu tak długiego okresu czasu pismo pozostało jednak bez odpowiedzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

Śledztwo ABW ws. Polaków przetrzymywanych na Białorusi. Problemem "długotrwała przeszkoda"

Brak chęci współpracy ze strony białoruskich władz został uznany za "długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie takiego postępowania". Oznacza to, że śledztwo nadzorowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanęło w martwym punkcie. O jego zawieszeniu zdecydował mazowiecki wydział Prokuratury Krajowej.

Zostali aresztowani na Białorusi. Po 72 godzinach tortur mogli wyjść na wolność

Trzej mężczyźni narodowości polskiej zostali aresztowani zaraz po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2022 roku. Za ich zatrzymanie na ulicach w centrum Mińska odpowiedzialni byli funkcjonariusze z OMON. Po raz pierwszy przemoc zastosowali oni już w więźniarce, którą transportowano zatrzymanych na komisariat. Polacy trafili do dużej sali wraz z setkami innych osób. W rozmowie z mediami mężczyźni wspominali o licznych niewygodnych pozycjach, w których zmuszeni byli przebywać przez wiele godzin, biciu i przemocy psychicznej. Po dobie zostali przewiezieni do więzienia. Ostatecznie wolność odzyskali dopiero po 72 godzinach, ze względu na zakończenie okresu aresztowania. Do kraju wrócili 14 sierpnia.