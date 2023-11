Izrael po raz drugi w ostatnich dniach zbombardował gęsto zaludniony obóz dla uchodźców w Dżabaliji. Izraelskie siły uderzyły także w okolice szpitala Al Quds w mieście Gaza, gdzie - według medyków - schroniło się nawet 14 tys. cywilów.

Strefa Gazy. W szpitalach brakuje paliwa, lekarstw i środków znieczulających

Jak informują Lekarze bez Granic, w środę w Strefie Gazy zamknięty został Szpital Przyjaźni Turecko-Palestyńskiej - to ostatnia placówka lecząca tam pacjentów onkologicznych. To skutek zniszczeń spowodowanych przez bombardowania oraz wyczerpania szpitalnych zapasów paliwa do generatorów prądu, którego sprowadzenie blokowane jest przez władze izraelskie.

Z brakiem paliwa zmagają się również inne, wciąż działające szpitale, m.in. wspierany przez personel Lekarzy bez Granic szpital Al Shifa. Pracownicy organizacji donoszą o jego dramatycznej sytuacji: przepełnieniu, brakach leków, sprzętu medycznego i środków znieczulających. W wyniku izraelskiego ostrzału obozu dla uchodźców w Dżabaliji do placówki napłynęła duża liczba rannych. Pielęgniarz Lekarzy bez Granic, Mohammed Hawajreh, przekazał:

Do szpitala dotarły małe dzieci z głębokimi ranami i poważnymi oparzeniami. Przyszły bez swoich rodzin. Wiele z nich krzyczało, pytając o swoich rodziców. Zostałem z nimi, do czasu kiedy udało nam się znaleźć dla nich miejsce, bo szpital był już pełen pacjentów.

"Ostatnie wydarzenia są jedynie tragiczną ilustracją sytuacji, w jakiej znalazła się ludność cywilna Strefy Gazy oraz zdewastowany system opieki zdrowotnej. Lekarze bez Granic oceniają, że w Gazie przebywa ponad 20 000 rannych, których nie można właściwie leczyć ze względu na oblężenie. Pogłębiają się braki w zaopatrzeniu medycznym, lekarstwach i środkach znieczulających. Około dwóch milionów Palestyńczyków ciągle pozostaje uwięzionych pod ostrzałem" - podkreśla organizacja.

"Jako człowiek błagam: przestańcie bombardować i pozwólcie ludziom w Gazie żyć"

- Widzieliśmy i słyszeliśmy o piekle, jakie rozpętało się w Gazie. Bezbronni ludzie są poddawani przerażającym bombardowaniom. Rodziny nie mają dokąd uciekać ani gdzie się schować. Natychmiastowe zawieszenie broni to jedyny sposób, by mieszkańcy Gazy mogli znaleźć bezpieczeństwo i pomoc, jakiej pilnie potrzebują - powiedział dr Christos Christou, prezes Lekarzy bez Granic na świat, który wezwał do natychmiastowego zawieszenia. - Pomocy potrzebuje bardzo wielu ludzi. To, co może zrobić personel medyczny jest jedynie kroplą w morzu ogromnych potrzeb. Nasze zespoły ciągle pracujące w Gazie są wyczerpane i przerażone. Nasz personel opowiada nam, że kobiety w ciąży nie mogą dotrzeć do szpitali na poród. Ludzie są uwięzieni w gruzach zbombardowanych budynków. Amputacje kończyn u dzieci odbywają się na podłodze. Bombardowania i zmasowane ataki muszą się skończyć. Natychmiast - dodał.

- Jako prezes medycznej organizacji humanitarnej nawołuję: wprowadźcie natychmiastowe zawieszenie broni, aby wpuścić do Gazy pomoc humanitarną. Jako lekarz, jako chirurg proszę: dajcie mieszkańcom Gazy zawieszenie broni, którego pilnie potrzebują, aby leki zostały dostarczone, aby mogli dostać pomoc medyczną. Jako człowiek błagam: przestańcie bombardować i pozwólcie ludziom w Gazie żyć - zaapelował dr Christos Christou.

Trwa ewakuacja obcokrajowców do Egiptu. Przez granicę przechodzą też ranni Palestyńczycy

Ze Strefy Gazy do Egiptu przez przejście graniczne w Rafah ewakuowało się sto osób posiadających podwójne obywatelstwo. Poinformował o tym rzecznik palestyńskiej służby granicznej Wael Abu Mohsen. Dodał, że do końca dnia przez granicę ma przejść łącznie 400 posiadaczy zagranicznych paszportów oraz 60 rannych Palestyńczyków, którzy trafią do egipskich szpitali. Przejście w Rafah zostało otwarte w środę, po raz pierwszy od ataku Hamasu na Izrael na początku października.

Tymczasem dowództwo izraelskie poinformowało, że w rękach porywaczy z ekstremistycznego Hamasu pozostają 242 osoby. To Izraelczycy i obcokrajowcy, uprowadzeni podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października. Wcześniej informowano o mniejszej liczbie uprowadzonych z zastrzeżeniem, że dane te mogą się zmieniać. Dowództwo armii Izraela oświadczyło, że jest w kontakcie z rodzinami uprowadzonych.

Do tej pory uwolniono pięcioro zakładników - cztery osoby zostały wypuszczone przez porywaczy, a jedna - szeregowa armii izraelskiej - odbita przez wojsko.

