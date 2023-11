USA. Pilot groził kapitanowi pistoletem, bo nie chciał, by ten zmienił kurs. Teraz grozi mu dożywocie

Do niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu pasażerskiego w sierpniu 2022 roku, jednak sprawa nagłośniona została przez amerykańskie media dopiero na początku listopada 2023 r. Jonathan J. Dunn miał użyć "niebezpiecznej broni" do zastraszenia kapitana i utrudnić mu w ten sposób wykonywanie swoich obowiązków. Mężczyzna w załodze pełnił funkcję pierwszego oficera pokładowego.

Groził kapitanowi samolotu pasażerskiego postrzeleniem. "Nieporozumienie" znajdzie finał w sądzie

Kapitan planował zmienić kierunek lotu, przez wzgląd na stan zdrowia jednego z pasażerów. Dunn zagroził mu, że jeśli zboczy z wcześniej wyznaczonego kursu, "zostanie wielokrotnie postrzelony". Jak wynika z oświadczenia wydanego przez Biuro Generalnego Inspektora Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych i dokumentów sądowych stanu Utah, 18 października mężczyzna został postawiony w stan oskarżenia. W komunikacie nie podano, dla jakich linii lotniczych pracował oskarżony. CNN uzyskało jednak stanowisko firmy Delta, która przyznała, że "ten pierwszy oficer nie jest już w niej zatrudniony". Linie lotnicze odmówiły szerszego komentarza do czasu wyjaśnienia sprawy.

Amerykańscy piloci pracują z bronią w ręku? Oskarżony miał prawo wnieść ją na pokład samolotu

Dunn był upoważniony do posiadania broni na pokładzie samolotu pasażerskiego na mocy programu Federal Flight Deck Officer, realizowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Transportu. Inicjatywa powstała po atakach z 11 września 2011 roku i ma na celu przygotowanie pilotów do obrony w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych, takich jak próba porwania maszyny. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przekazała, że oskarżony "nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego FAA, które jest wymagane do latania". Mężczyzna miał zostać również usunięty z programu, przy czym nie doprecyzowano, kiedy dokładnie. Postępowanie wyjaśniające w sprawie niebezpiecznego zachowania członka załogi prowadzą wspólnie FBI i FAA. Za zakłócanie pracy personelu samolotu grozi mu do 20 lat więzienia lub nawet dożywocie.