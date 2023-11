Australia. Nakarmiła byłych teściów wołowiną wellington z grzybami. Nie żyją. 49-latka zatrzymana

Do zdarzenia doszło 29 lipca w Leongatha, mieście położonym na południowy wschód od Melbourne. Wówczas Erin Patterson zaprosiła na obiad rodziców swojego byłego męża, a także siostrę teściowej oraz jej partnera. Kobieta przygotowała wołowinę wellington z dodatkiem grzybów kupionych w dwóch sklepach. Po kilku dniach trzy osoby, które zjadły potrawę, zmarły. Stan czwartej osoby był krytyczny, jednak udało się ją uratować.

REKLAMA

Zobacz wideo Te grzyby wyglądają na jadalne, ale mogą tylko zaszkodzić

Nakarmiła rodzinę trującymi grzybami. Została zatrzymana

W czwartek Erin Patterson została zatrzymana. Kobieta utrzymuje, że jest niewinna, jednak postawiono jej trzy zarzuty zabójstwa i pięć zarzutów usiłowania zabójstwa. Te ostatnie dotyczą nie tylko wydarzeń z lipca tego roku, ale również z wcześniejszych lat. "Sydney Morning Herald" podał, że były mąż kobiety "otarł się o śmierć w zeszłym roku po tym, jak przez poważne problemy jelitowe spędził trzy tygodnie na oddziale intensywnej terapii".

Jeszcze w sierpniu policja poinformowała, że w posiłku przygotowanym przez Erin Patterson mógł być silnie trujący muchomor sromotnikowy. 49-latka od początku twierdzi jednak, że jest niewinna. Wydała w tej sprawie nawet oświadczenie. "Jestem zdruzgotana myślą, że te grzyby mogły przyczynić się do choroby moich bliskich. Naprawdę chcę powtórzyć, że nie miałam absolutnie żadnego powodu, by skrzywdzić ludzi, których kochałam" - napisała i zwróciła uwagę, że potrawę zjadło więcej osób - również jej dzieci, które co prawda przed feralnym obiadem wyszły do kina, ale przygotowane danie zjadły kolejnego wieczora. Miały jednak wyrzucić grzyby, których nie lubią - tym samym nie doszło u nich do zatrucia. Kobieta zwróciła też uwagę, że sama również była hospitalizowana po zjedzeniu obiadu. Miała silne bóle żołądka oraz biegunkę. Podano jej wówczas sól fizjologiczną oraz lek, który miał chronić wątrobę.

W piątek Erin Patterson stanie przed sądem.

***