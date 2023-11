Potężny atak Rosji na Ukrainę. Gen. Załużny: Wojna wkracza w nową fazę

W ciągu 24 godzin Rosjanie ostrzelali 118 ukraińskich miast i wsi w dziesięciu obwodach. To największy atak od początku tego roku - podkreślił minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko.

Potężny atak Rosjan na Ukrainę. Zaatakowali ponad 100 miejscowości

Rosja nasiliła ataki na miasto Kupiańsk w północno-wschodniej części obwodu charkowskiego - Ukraińcy odparli tam dziesięć ataków .Na kierunku bachmuckim odparli z kolei 15 ataków. Rosjanie próbowali bezskutecznie przywrócić utracone pozycje między innymi w pobliżu Kliszczijiwki i Andrijiwki. W tym samym czasie przeprowadzili nieudane ataki w południowej części obwodu donieckiego. Siły Obronne Ukrainy kontynuują działania szturmowe na południe od Bachmutu.

Rosjanie przy wsparciu lotnictwa cały czas próbują otoczyć Awdijiwkę. Ukraińcy odparli tam siedem ataków, a w okolicach Marjinki - ponad 20. Jednocześnie Siły Obronne Ukrainy kontynuują operację ofensywną na kierunku Melitopola. Do ataków doszło także z dala od linii frontu - na blok mieszkalny, sklepy i aptekę w mieście Nikopol nad brzegiem Dniepru oraz w Krzemieńczuku, gdzie Rosjanin podpalił niedziałającą rafinerię ropy naftowej. To największa rafineria w Ukrainie, była celem sił rosyjskich już kilkukrotnie.

Z porannego raportu Sztabu Generalnego wynika, że w środę Rosjanie wystrzelili pięć rakiet manewrujących i przeprowadzili 75 nalotów oraz 56 ostrzałów artyleryjskich. Są ofiary śmiertelne i ranni. Zniszczone lub uszkodzone zostały prywatne budynki mieszkalne i inna cywilna infrastruktura. W odpowiedzi ukraińskie lotnictwo zaatakowało dziewięć baz rosyjskich żołnierzy oraz trzy przeciwlotnicze kompleksy rakietowe. Z kolei jednostki sił rakietowych trafiły w pięć stacji radarowych, dwa magazyny amunicji, bazę, dwa punkty dowodzenia, trzy przeciwlotnicze systemy rakietowe i 11 dział.

Wojna wkracza w nowy etap. Korzystny dla Rosji

Ukraińska kontrofensywa nie poczyniła jak dotąd żadnych postępów w odbiciu okupowanych przez siły rosyjskie terenów na południu i wschodzie, co wzbudza obawy o zmęczenie państw zachodnich wojną - podkreśla BBC. Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał, że postęp jest powolny. Po raz kolejny wezwał sojuszników Kijowa do jak najszybszego dostarczenia bardziej zaawansowanej broni, a także do zachowania jedności.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny w wywiadzie dla "The Economist" podkreślił, że wojna z Rosją wkracza w nowy etap - w fazę pozycyjną, obejmującą walkę statyczną i wyniszczającą. Ta ma być korzystna dla Kremla - pozwolić mu m.in. odbudować swoją siłę militarną.