Francja pozywa Komisję Europejską. Padły oskarżenia o dyskryminację

Do Sądu Unii Europejskiej wpłynęły dwie skargi na Komisję Europejską. Obie złożyła już jakiś czas temu Francja, ale dopiero teraz upubliczniono treść jednej z nich. Francuzom nie podoba się to, że w testach na unijnych urzędników korzysta się z języka angielskiego przy rekrutacji na m.in. stanowiska z obszarów gospodarki, obronności i badania kosmosu - informuje Politico.

Francja skarży Komisję Europejską. Poszło o język angielski

Wspólnota generalnie stosuje się do zasady, że wszyscy jej obywatele powinni być traktowani jednakowo, niezależne od ich narodowości. Ma to zastosowanie w rekrutacji na unijne stanowiska urzędnicze, gdzie generalnie dyskryminacja językowa jest zakazana i akceptowana tylko pod szczególnymi warunkami. Toteż zdaniem Francji testy przeprowadzane wyłącznie w języku angielskim są dyskryminujące i pogwałcają traktaty UE.

- To dyskryminacja kandydatów nieposługujących się angielskim - powiedział anonimowo jeden z francuskich dyplomatów. Jak dodał, nie jest to tylko walka Francji - inne państwa członkowskie mają podobne uwagi. Kolejny unijny dyplomata, który nie może się wypowiadać o tym publicznie, potwierdził, że Włosi popierają Francję. - To nie jest stanowisko przeciwko konkretnemu językowi, ale opowiadające się za wielojęzycznością - powiedział.

Rzecznik Komisji Europejskiej odpowiadając na zarzuty Francji, wskazał, że ważne części testów EPSO są dostępne w 24 językach. Dodał, że stopniowo zmierza się do tego, by w tylu językach były dostępne także i całe testy. W poprzednich podobnych sprawa KE broniła się, twierdząc, że niektóre testy przeprowadza tylko po angielsku, ponieważ wymagają, by kandydaci od razu byli w stanie posługiwać się tym językiem. Sąd UE ma wydać decyzję w tej sprawie w ciągu roku. W tym roku Trybunał Sprawiedliwości UE w podobnych sprawach orzekał na korzyść Włoch i Hiszpanii.

Jako że skargi do Sądu UE muszą dotyczyć konkretnych regulacji, Francja zaskarżyła dwa dokumenty wydane przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). "Chodzi w tym przypadku o wytyczne EPSO dla procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez KE w 2022 i 2023 r. Paryża domaga się nie tylko zmian w tych procedurach, ale także anulowania tych, które zaskarżyła" - tłumaczy euroactiv.pl.

Francuzom bardzo zależy na ich języku

Francuski jest jednym z 24 oficjalnych języków UE. Jednocześnie nieformalnie jest to jeden z trzech roboczych języków w Komisji Europejskiej, obok angielskiego i niemieckiego. W teorii wszystkie 24 języki są sobie równie, ale w praktyce egzaminy zazwyczaj są dostępne w językach: francuskim, niemieckim i angielskim.

Politico zauważa, że sprzeciw wobec języka angielskiego to echa francuskiej debaty na temat utraty wpływu na świat przez ten kraj. Prezydent Emmanuel Macron podczas otwierania nowego centrum kulturowego w zamku Villers-Cotterêts przypominał, jak istotna jest frankofonia. Głowa państwa prowadzi także działania zmierzające do zwiększenia na świecie liczby osób, które posługują się językiem francuskim.