Na Konferencję Katowicką przyjechało 32 delegatów (inne źródła, m.in. "Gazeta Uniwersytecka" UŚ, mówią o 36 osobach) Ruchu Miłośników Syjonu z kilkunastu państw. Z tego powodu pięciodniowe spotkanie, przez historyków nazywane założycielskim dla organizacji Chowewej Syjon, jest postrzegane jako konferencja powszechna. Rabin Samuel Mohylewer był honorowym przewodniczącym konferencji, a Leon Pinsker, rosyjski Żyd, lekarz i filozof, został wybrany prezesem organizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ojczyzną naszą jest obczyzna". Idea Izraela ma swój początek w Katowicach

"Naród żydowski wszędzie jest obecny i nigdzie nie jest u siebie w domu "

Dlaczego wtedy i dlaczego w Katowicach spotkali się zwolennicy syjonizmu? O czym rozmawiali przez pięć dni i jaką wagę mają ich słowa dla powstania państwa Izrael? Pierwsi Żydzi zaczęli osiedlać się we wsi Bogucice [współcześnie jedna z dzielnic Katowic - przyp. red.] w 1733 r.* We wrześniu 1862 r. poświęcono pierwszą synagogę, a w 1866 r. powstała samodzielna gmina żydowska. W latach 70. XIX wieku Żydzi stanowili 11 procent mieszkańców Katowic.** Stanowili połowę rady miejskiej i w atmosferze tolerancji funkcjonowali w mieście, gdzie oprócz nich byli katolicy i protestanci. Takie pokojowe współistnienie nie było możliwe na terytorium zaboru rosyjskiego, którego granice były oddalone od Katowic o kilkanaście kilometrów. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych w połowie XIX w., fala pogromów na terenie Rosji, dokonywanych za przyzwoleniem władz, skłoniła do emigracji z Rosji i pierwszych prób osiedlania się w Palestynie, biblijnej ziemi obiecanej Izraelczyków.

"Ojczyzną naszą jest obczyzna, jednością - rozproszenie"

Pogromy dokonywane w latach 70. i 80. XIX wieku na rosyjskich Żydach sprowokowały Leona Pinskera, lekarza i filozofa do wyjazdu na zachód Europy. Tam zobaczył, jak skrajnie inaczej są traktowani Żydzi. To doświadczenie miało zapoczątkować jedną z jego najważniejszych publikacji "Autoemancypacja! Wezwanie rosyjskiego Żyda do swego narodu" (niem. Autoemancipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden). Oryginalny język publikacji to właśnie niemiecki, ponieważ autor chciał, by odbiorcami pracy byli głównie Żydzi mieszkający na zachodzie Europy. Pinsker wyłożył powody antysemityzmu i podzielił je na trzy kategorie: polityczne, psychologiczne i ekonomiczne. We wstępie o "kwestii żydowskiej" pisał: "Podobnie jak kwadratura koła, pozostaje ona nierozwiązana, lecz w przeciwieństwie do niej, pozostaje wciąż palącym pytaniem".***

Polityczne przyczyny antysemityzmu to przede wszystkim brak ojczyzny i własnego rządu oraz reprezentantów na arenie międzynarodowej. Jego zdaniem Żydzi wszędzie są gośćmi, tolerowanymi lub akceptowanymi przez jakiś czas przez inne narody. Nie mogą tego samego zaproponować w zamian, ponieważ nie mają swojego terytorium. Pinsker dochodzi zatem do wniosku, że wszystko, co Żydzi otrzymują od innych państw, zamieszkując ich ojczyzny, jest niejako wymuszone, a to sytuacja zła dla obu stron.

"Judeofobia to aberracja psychiczna. Jako aberracja psychiczna jest dziedziczna, a jako choroba przenoszona przez dwa tysiące lat jest nieuleczalna" - pisał. Pinsker uważał, że narody postrzegają Żydów jako coś wyjątkowego, odmiennego, innego od wszystkich innych narodów świata: to oni "ukrzyżowali Jezusa, pili krew chrześcijan, zatruwali studnie, brali lichwę, wyzyskiwali chłopów". Wyjątkowy rodzaj lęku przed Żydami nazwał właśnie judeofobią, Podkreślał, że właśnie z tego powodu inne narody nie szanują Żydów, a ze strachu usiłują zniszczyć naród żydowski. Niemożność zniszczenia tylko potęguje lęk. "A od bojaźni do nienawiści jest tylko jeden krok. (...) dla żyjących Żyd jest trupem, dla miejscowego - cudzoziemcem, dla osiadłego - włóczęgą, dla posiadacza - żebrakiem, dla biednego - wyzyskiwaczem i milionerem, dla patrioty - człowiekiem bez kraju, dla wszystkich - znienawidzonym rywalem".

Konsekwencją braku własnego państwa i zamieszkiwania innych ojczyzn prowadzi do braku pewnych gospodarczych pozycji, uniemożliwia produkcję, osiągnięcie pełni niezależności i samowystarczalności ekonomicznej - pisał dalej prezes Ruchu Miłośników Syjonu. Jego zdaniem, aby stworzyć jedno państwo żydowskie, należy wzbudzić u Żydów poczucie utraconej godności narodowej, którą utracono podczas wieloletniego pobytu w diasporze. Po drugie, muszą zostać ustalone szczegóły geograficzne dotyczące miejsca powstania państwa żydowskiego. Żydowskie ruchy mesjańskie zawsze wskazywały na Ziemię Izraela. "Autoemancypacja! Wezwanie rosyjskiego Żyda do swego narodu" spotkała się z obojętnym przyjęciem. We Francji czy w Niemczech Żydzi ironizowali i w najlepszym razie nie dowierzali w możliwość narodowego przebudzenia i ideę zjednoczenia oraz wyzwolenia.

I walne zgromadzenie 'Syjonistycznych Robotników w Syrii i Ziemi Świętej'. Odessa, Rosja Źródło: Wikkicommons

"Naszą bronią - pokora, obroną - ucieczka"

Na Konferencję Katowicką przyjechało najwięcej Żydów ze społeczności z Warszawy i Białegostoku oraz z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rumunii i Palestyny oraz Rosji. W czasie obrad wybrano komitet główny Ruchu Miłośników Syjonu: Samuel Mohylewer został przewodniczącym, a Leon Pinsker prezesem organizacji. Podkreślono, że celem Ruchu jest promocja idei syjonistycznej, a także przygotowano plany założenia nowych osiedli na terenie Palestyny. W tych listopadowych dniach 1884 roku postanowiono utworzyć Komitet Centralny organizacji z siedzibą w Berlinie. Jego celem miało być prowadzenie działalności dla wszystkich Żydów, tak z Europy Wschodniej, jak i Zachodniej. W Odessie postanowiono utworzyć Komitet Tymczasowy, który miał zająć się pomocą żydowskim imigrantom z Rosji.

W Katowicach podjęto także decyzje o udzieleniu pomocy finansowej dla imigrantów osiedlających się w Palestynie oraz wysłaniu delegacji, która na miejscu miała zapoznać się z potrzebami osadników. W kwestiach międzynarodowych podjęto dwie kwestie:

turecką: pozyskanie wiz imigracyjnych oraz oficjalnego zalegalizowania osadnictwa żydowskiego w Palestynie,

oraz rosyjską: zdobycie zgody na kontynuowanie emigracji Żydów z Rosji.

"Naszą właściwością - przystosowanie się, naszą przyszłością - dzień następny"

Na ścianie budynku przy ulicy Młyńskiej 13 [ścisłe centrum miasta, naprzeciwko mieści się Urząd Miasta Katowice, a obok dworzec kolejowy - przyp. red.] w Katowicach od 19 lat wisi tablica upamiętniająca XIX-wieczne spotkanie Ruchu Miłośników Syjonu, które "w konsekwencji doprowadziło do powstania Państwa Izrael w 1948 roku". Nie ma jednak pewności, czy rzeczywiście członkowie Ruchu Miłośników Syjonu spotkali się w tym miejscu. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wskazuje, że Konferencja Katowicka mogła odbyć się w nieistniejącym już budynku przy ulicy Stawowej. W późniejszych latach mieścił się tam hotel "Kaiserhof", zlikwidowany w latach 60 XX wieku, kiedy rozbudowywano dworzec kolejowy w Katowicach.

Po raz drugi członkowie Ruchu Miłośników Syjonu spotkali się w 1887 w Druskiennikach, obecnie na terenie Litwy, nad Niemnem.

Katowice. Tablica upamiętniająca Konferencję Katowicką w 1884 roku Źródło: Wikkicommons

Przypisy: