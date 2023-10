Koty mogą zazdrościć Putinowi. Uśmiercono go więcej niż 9 razy, a ten ciągle żyje

Putin nie jest bowiem jednoosobową instytucją zarządzającą Rosją. On stoi na czele systemu, w którym jest wiele osób, dla których zmiany byłyby zagrożeniem. - Problem w tym, że tenże system jest coraz bardziej skostniały i zamknięty. Coraz mniej wiemy o tym, co się dzieje za symbolicznymi murami Kremla. Wracamy pod tym względem do czasów ZSRR - mówi prof. Legucka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W słusznie minionych czasach kraju Rad właśnie z powodu braku publicznie dostępnych informacji na temat sytuacji na szczytach władz kwitła tak zwana kremlinologa. Czyli próby wyciągania wniosków na temat zdrowia radzieckich przywódców i układu sił wśród kremlowskich frakcji, na podstawie zdjęć, nagrań, mało wiarygodnych plotek i skąpych oficjalnych komunikatów. Właśnie do tego wracamy i kolejne fale spekulacji na temat zdrowia lub śmierci Putina są tego objawem.

Jest potrzeba, jest i zaspokojenie

- Nie da się ukryć, że jest duże zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju doniesienia. To zrozumiały mechanizm psychologiczny. Putin jest utożsamiany z Rosją, więc można mieć nadzieję na jej zmianę, jeśli go kiedyś zabraknie - stwierdza prof. Legucka. Osób żyjących nadzieją na zmianę Rosji natomiast nie brakuje. Zarówno w niej samej, jak i poza jej granicami. Śmierć jednego człowieka utożsamianego ze wszystkim, co złego zrobiła Rosja w ostatnich dekadach, jest jakże atrakcyjną wizją. Ucieczką od aktualnej beznadziei, w której nie widać perspektyw na zmianę.

- Ponieważ jest społeczne zapotrzebowanie na wieści o końcu Putina, to znajdują się osoby, które chętnie je dostarczą i na tym zarobią - mówi analityczka PISM. Aktualna fala plotek na temat rzekomego zawału i zgonu prezydenta Rosji wyszła od anonimowego konta na portalu Telegram o nazwie "generał_SWR". Czyli "generał Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji", cywilnej służby wywiadowczej. Jakoby dobrze rozeznany w kręgach rosyjskiej władzy i mający informatorów na Kremlu. - Ów tak zwany generał udziela też wywiadów, zawsze w jakiś sposób ukryty i anonimowy. Czy to w cieniu, czy za nałożonym komputerowo płomieniem. Jednak dla każdego, kto się bardziej zainteresuje tematem, staje się oczywiste, że za tą maskaradą jest znany rosyjski politolog Walerij Sołowiej - mówi analityczka PISM. Śmierć, ciężką chorobę czy nadchodzący upadek Putina zapowiadał już wiele razy też pod własnym nazwiskiem. Choćby w 2017 roku wieszczył jego rychłą rezygnację z urzędu z powodu złego stanu zdrowia, a pod koniec 2022 roku nadchodzący koniec z powodu ciężkiego nowotworu. Teraz dodatkowo ochoczo "potwierdza" doniesienia o śmierci Putina w wyniku zawału. - Po tej ostatniej historii kanał generał_SWR wzbogacił się o ponad 100 tysięcy obserwujących na Telegramie. Każda rozmowa na Youtube z "generałem" na podobny temat to miliony odsłon - opisuje Legucka.

Kreml nigdy w jakiś zdecydowany sposób nie ucinał tego rodzaju spekulacji. Nawet w rosyjskiej sieci i infosferze, gdzie ma duże możliwości karania za głoszenie jego zdaniem nieodpowiednich treści. - To zaczęło się nasilać kiedy Putin zaczął wyglądać starzej. Mniej więcej pod koniec drugiej kadencji, czyli około 2007-2008 roku - mówi Prof. Legucka. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, po prostu zawsze rytualnie zaprzecza doniesieniom o chorobach i śmierci swojego pryncypała. Twierdzeniom na temat istnienia całej grupy dublerów Putina nie poświęca już uwagi. Zdaniem rozmówczyni Gazeta.pl, taki stan rzeczy po prostu Kremlowi pasuje. - Powtarzające się doniesienia o chorobach i śmierci Putina, które potem okazują się nieprawdziwe, sprawdzają całą sprawę do absurdu. No bo ile razy można podchodzić do nich na poważnie? - uważa prof. Legucka. Doszło do tego, że nawet kiedy prezydent Rosji naprawdę umrze, lub ciężko zachoruje, to najpewniej informacje o tym zostaną potraktowane bardzo sceptycznie. Zgodnie z jedną z fundamentalnych zasad dezinformacji, czyli jednego z ulubionych narzędzi Kremla, nie ma komu ufać, a każda informacja jest podejrzana.

Wiadomo tyle, że nie jest młody

Ile konkretnie razy Putin został już uśmiercony, oraz jakie śmiertelne choroby mu przypisano, trudno zliczyć. W sieci można znaleźć doniesienia jeszcze z 2003 roku, kiedy na podstawie zdjęcia Putina w nietypowo obszernym garniturze wnioskowano, że choruje na poważne atopowe zapalenie skóry. W 2005 roku na łamach ogólnie bardzo wiarygodnego pisma "The Atlantic" można było przeczytać, iż prezydent Rosji miał udar i jest w ciężkim stanie. Potwierdzać to miała analiza nagrań sztywnego sposobu poruszania się Putina. W 2014 roku już znacznie mniej wiarygodny amerykański brukowiec "New York Post" wywołał burzę twierdzeniami o nowotworze i prezydencie Rosji na skraju grobu. W 2015 roku wybuchła nowa fala plotek, kiedy Putin odwołał wizytę w Kazachstanie, a anonimowy kazachski urzędnik powiedział agencji Reutera, że stało się to z powodów zdrowotnych. Prezydenta Rosji ponownie składano już do grobu, ale jak wiemy dzisiaj, ciągle do niego nie trafił.

Od 2018 roku swoje plotki zaczął regularnie szerzyć Sołowiew. A to niechybnym ustąpieniu z urzędu, a to o raku, a to o chorobie Parkinsona. W rosyjskich mediach w 2020 roku można było też przeczytać, że Putin choruje na trąd. Po inwazji na Ukrainę w 2022 roku intensywność tego rodzaju plotek tylko wzrosła. Wraz ze wzrostem społecznego zapotrzebowania na odejście osoby utożsamianej z całym złem, jakie czyni Rosja. Swoje w ramach wojennej propagandy dokładają Ukraińcy. Charyzmatyczny szef wywiadu wojskowego Kiryło Budanow twierdził kilka miesięcy po rozpoczęciu wojny, że Putin cierpi na kilka poważnych chorób, z których jedna ma być nowotworem.

- Prawda jest taka, że nie ma żadnych wiarygodnych i pewnych doniesień na temat stanu zdrowia prezydenta Rosji. Wiemy tylko tyle, że rosyjscy dziennikarze śledczy w sposób przekonujący wykazali, iż regularnie towarzyszy mu grupa zaufanych lekarzy - mówi prof. Legucka. W 2022 roku po kolejnej fali plotek na temat nowotworu Putina szef CIA William Burns stwierdził: "na tyle, na ile wiemy, to Putin jest aż nadto zdrowy". Rosyjski prezydent ma 71 lat. To więcej niż oczekiwana średnia długość życia rosyjskiego mężczyzny. Nie jest wykluczone, że coś mu doskwiera. Można jednak bezpiecznie zakładać, że ma zapewnioną najlepszą możliwą opiekę lekarską, niedostępną dla przeciętnego Rosjanina. - To, co można powiedzieć z dużą pewnością, to że nie widzieliśmy jeszcze ostatniego razu jeśli chodzi o wszystkie choroby i śmierci Putina - mówi prof. Legucka.