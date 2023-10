Izrael atakuje podziemne kryjówki Hamasu. "Zaciekłe bitwy głęboko w Strefie Gazy"

Jak informuje Reuters, tunele są głównym celem Izraela, który rozszerza operacje naziemne w Strefie Gazy przeciw bojownikom Hamasu.

Izrael zaatakował podziemne kryjówki Hamasu w Strefie Gazy

"W ciągu ostatniego dnia siły IDF (Siły Obronne Izraela) uderzyły w około 300 celów, w tym w obiekty wojskowe wewnątrz podziemnych tuneli należących do organizacji terrorystycznej Hamas" - podało izraelskie wojsko w oświadczeniu. Bojownicy Hamasu odpowiedzieli pociskami przeciwpancernymi i ostrzałem z broni maszynowej.

"Żołnierze zabili terrorystów i skierowali siły powietrzne do ataków w czasie rzeczywistym na cele i infrastrukturę terrorystyczną" - przekazało również izraelskie wojsko. "Times of Israel" podaje, że zabitych terrorystów miały być dziesiątki, a żołnierze mieli przejąć broń oraz zaangażować się w "zaciekłe bitwy z terrorystami Hamasu głęboko w Strefie Gazy".

Reuters informuje także, że Izrael zbombardował w nocy Gazę w atakach powietrznych, morskich i naziemnych, uderzając w północno-zachodnie obszary.

Kierowane przez Hamas ministerstwo zdrowia w Strefie Gazy podało we wtorek, że w przeciągu minionej doby zarejestrowało śmierć co najmniej 219 osób, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych do 8 525 od początku obecnej wojny. Wśród ofiar śmiertelnych jest 3 542 dzieci i 2 187 kobiet - wynika z tych informacji.

Izraelskie wojsko uderzyło w pozycje Hezbollahu w południowym Libanie

Tymczasem wojsko izraelskie zestrzeliło nad Morzem Czerwonym niezidentyfikowany obiekt, który - jak podkreślają wojskowi - mógł stanowić zagrożenie dla Ejlat, miasta portowego, położonego na południowym krańcu Izraela i na końcu Zatoki Akaba nad Morzem Czerwonym. W tym popularnym kurorcie turystycznym rozległy się wcześniej syreny alarmowe, ostrzegające przed możliwym atakiem powietrznym.

Według izraelskich mediów zneutralizowany cel mógł być rakietą manewrującą lub dronem, wystrzelonym w kierunku Izraela z terytorium Jemenu. O próby ostrzeliwania z powietrza Izraela ze strony południowej podejrzewani są jemeńscy szyici Huti, wspierani przez Iran. Ostatecznie odwołano zagrożenie dla cywilów w Ejlacie.

Izraelskie myśliwce uderzyły także w pozycje Hezbollahu w południowym Libanie. Siły obronne Izraela napisały na platformie X, że celem ataku była "infrastruktura terrorystyczna Hezbollahu", wspierającego Hamas, zwłaszcza po 7 października. Była to odpowiedź na przeprowadzony przez tę szyicką organizację zbrojną poniedziałkowy ostrzał moździerzowy i rakietowy terenu północnego Izraela. Według izraelskich władz, nasilenie ataków Hezbollahu grozi wciągnięciem Libanu w wojnę.

Przywódca Hezbollahu Hassan Nasrallah ma wygłosić w piątek przemówienie, które będzie jego pierwszym publicznym wystąpieniem od początku wojny między Izraelem a Hamasem - podaje "Times of Israel".