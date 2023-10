Izraelski ambasador przy ONZ Gilad Erdan powiedział, że będzie nosić żółtą gwiazdę Dawida, dopóki Rada Bezpieczeństwa ONZ nie potępi "okrucieństw Hamasu" i nie zażąda "natychmiastowego uwolnienia" zakładników.

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Wiele operacji w Gazie odbywa się teraz bez znieczulenia

Izraelski ambasador przy ONZ: Będę nosić żółtą naszywkę, aby przypominać o hańbie

Gilad Erdan ogłosił we wtorek 31 października, że będzie nosić przypiętą gwiazdę Dawida. "Dzisiaj ogłosiłem w Radzie Bezpieczeństwa, że będę nosić żółtą naszywkę, aby przypominać o hańbie, jej milczeniu w obliczu okrucieństw popełnianych przez nazistów Hamasu. Przysięgaliśmy po Holokauście, NIGDY WIĘCEJ. Będziemy to kontynuować aż do zniszczenia Hamasu, aby takie okrucieństwa nigdy się nie powtórzyły" - powiedział.

Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie udało się przyjąć szeregu rezolucji dotyczących sytuacji w Izraelu i Strefie Gazy z powodu braku konsensusu. - Niektórzy z was niczego się nie nauczyli w ciągu ostatnich 80 lat. Niektórzy z was zapomnieli, dlaczego to ciało zostało powołane - powiedział Erdan, potępiając radę za "milczenie" w sprawie bezprecedensowych ataków palestyńskich bojowników.

- Od tego dnia za każdym razem, gdy na mnie spojrzysz, przypomnisz sobie, co oznacza milczenie w obliczu zła. (...) Tak jak moi dziadkowie i dziadkowie milionów Żydów, od teraz ja i moja drużyna będziemy nosić żółte gwiazdy - powiedział cytowany przez "Times of Israel". Następnie przypiął do swojego garnituru gwiazdę z napisem "Nigdy więcej", która nawiązuje do żółtych gwiazd, które naziści kazali nosić Żydom podczas wojny.

Rezolucja ONZ ws. konfliktu na Bliskim Wschodzie. Erdan: To czarny dzień dla ludzkości

W ubiegły piątek Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję, w której potępioną wszelką przemoc wobec izraelskich i palestyńskich cywilów. Wezwano także do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia "nielegalnie zatrzymanych" cywilów. ONZ także domaga się nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy - opisuje Deutsche Welle.

"Głosowało za nią 120 państw, 45 się wstrzymało, w tym Polska i Niemcy, a 14 było przeciw; poza Izraelem i USA także między innymi Austria, Chorwacja, Czechy i Węgry" - donosi portal. Rezolucja nie wspomina Hamasu i nie mówi o nim jako o organizacji terrorystycznej. - Wstydźcie się. To czarny dzień dla ONZ i ludzkości - skomentował wówczas Gilad Erdan.

Izrael zestrzelił niezidentyfikowany obiekt nad Morzem Czerwonym. Uderzono także w pozycje Hezbollahu

Tymczasem wojsko izraelskie zestrzeliło nad Morzem Czerwonym niezidentyfikowany obiekt, który mógł stanowić zagrożenie dla miasta Ejlat. W tym popularnym kurorcie turystycznym rozległy się wcześniej syreny alarmowe, ostrzegające przed możliwym atakiem powietrznym. Ejlat to miasto portowe, położone na południowym krańcu Izraela i na końcu Zatoki Akaba nad Morzem Czerwonym. W reakcji na doniesienia o możliwym ataku dowództwo izraelskie oświadczyło, że nie ma zagrożenia dla cywilów w Ejlacie. Według izraelskich mediów, zneutralizowany cel mógł być rakietą manewrującą lub dronem, wystrzelonym w kierunku Izraela z terytorium Jemenu. O próby ostrzeliwania z powietrza Izraela ze strony południowej podejrzewani są jemeńscy szyici Huti, wspierani przez Iran.

Izraelskie myśliwce uderzyły także w pozycje Hezbollahu w południowym Libanie. Siły obronne Izraela napisały na platformie X, że celem ataku była "infrastruktura terrorystyczna Hezbollahu". Jest to odpowiedź na przeprowadzony przez tę szyicką organizację wczorajszy ostrzał moździerzowy i rakietowy terenu północnego Izraela. Akcje zbrojne Hezbollahu przeciwko Izraelowi nasiliły się po ataku organizacji Hamas 7 października. Według izraelskich władz, nasilenie ataków tej szyickiej organizacji zbrojnej grozi wciągnięciem Libanu w wojnę.

Od początku wojny w Izraelu w wyniku akcji odwetowych w Strefie Gazy miało zginąć ponad osiem tysięcy Palestyńczyków, w tym ponad 3 400 dzieci. Co najmniej 21 tysięcy osób zostało rannych. Około 1 900 osób uznaje się za zaginione. Ponad połowa to dzieci. Po stronie izraelskiej w wyniku ataku Hamasu 7 października zginęło ponad 1400 osób, a ponad 5 400 zostało rannych. 239 Izraelczyków jest przetrzymywanych jako zakładnicy przez ekstremistów z Hamasu.