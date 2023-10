Ujawniono "dokument koncepcyjny" Izraela. Zakłada przesiedlenie ponad dwóch milionów Palestyńczyków

Treść dokumentu, który przygotowało izraelskie Ministerstwo Wywiadu, publikują portale "+972 Magazine" i "Local Call". O sprawie napisała również agencja Asoociated Press. Z ustaleń wynika, że Ministerstwo Wywiadu Izraela przygotowało propozycję przeniesienia 2,3 miliona Palestyńczyków ze Strefy Gazy na egipski półwysep Synaj. Operacja ma być "przymusowa i trwała" - pisze Yuval Abraham. Podkreśla, że resort potwierdził autentyczność 10-stronnicowego dokumentu, który ma pieczęcie ministerstwa i nosi datę 13 października br.

Ujawniono "dokument koncepcyjny" Izraela. Zakłada przymusowe przesiedlenie Palestyńczyków ze Strefy Gazy

W opublikowanym dokumencie władz izraelskich mają znajdować się rekomendacje, aby Izrael podjął działania w celu "ewakuacji ludności cywilnej na Synaj" podczas wojny - właśnie tam miałyby powstać miasteczka namiotowe, a później miasta, które będą zamieszkiwać Palestyńczycy. Jedną z rekomendacji jest, by ludność cywilna nie mogła wrócić na terytorium Strefy Gazy. "Ważne jest, aby pozostawić otwarte szlaki na południe, aby umożliwić ewakuację ludności cywilnej w kierunku Rafah" - cytują fragment opracowania izraelskie portale. Z ich ustaleń wynika, że do pomysłu przesiedlenia Palestyńczyków mieliby zostać namówieni przedstawiciele innych rządów w Europie oraz Stanów Zjednoczonych.

Yuval Abraham, autor publikacji podkreśla, że "istnienie dokumentu nie musi oznaczać, że zawarte w nim zalecenia są brane pod uwagę przez establishment obronny". Tłumaczy też, że Ministerstwo Wywiadu nie jest odpowiedzialne za każdy organ wywiadowczy, ale raczej samodzielnie przygotowuje badania i dokumenty programowe, które są przekazywane rządowi i agencjom bezpieczeństwa do przeglądu. AP przywołuje stanowisko biura premiera Izraela Benjamina Netanjahu, które miało "zbagatelizować raport opracowany przez ministerstwo jako hipotetyczne ćwiczenie". Określa go jako "dokument koncepcyjny".

Palestyna i Egipt o "dokumencie koncepcyjnym" Izraela

Zdecydowany głos wybrzmiał ze strony przedstawiciela władz Palestyny. "Jesteśmy przeciwni transferowi w jakiekolwiek miejsce, w jakiejkolwiek formie, i uważamy to za czerwoną linię, której nie pozwolimy przekroczyć" - powiedział Nabil Abu Rudeineh, rzecznik prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa. "To, co wydarzyło się w 1948 roku, nie może się powtórzyć. Masowe przesiedlenia byłyby równoznaczne z wypowiedzeniem nowej wojny" - zapewnił.

AP próbowało uzyskać informację od władz Egiptu na temat raportu, na razie bezskutecznie. Agencja przypomina, że Egipt dawał do tej pory jasno do zrozumienia, że nie chce przyjąć fali uchodźców palestyńskich. Tamtejsze władze obawiają się, że Izrael chce wymusić trwałe przesiedlenie Palestyńczyków na ich terytorium. Tak wydarzyło się podczas wojny o niepodległość Izraela. Egipt rządził Gazą w latach 1948-1967, kiedy Izrael przejął to terytorium, wraz z Zachodnim Brzegiem i wschodnią Jerozolimą. Zdecydowana większość ludności Gazy to potomkowie palestyńskich uchodźców wysiedlonych z terenów dzisiejszego Izraela - przypomina AP.

