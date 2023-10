Andrzej Kulawik po raz ostatni był widziany 23 października u podnóża Himalajów. 73-latek przebywał w pobliżu miasta Dharamsala na terenie Indii. Dwa dni później znaleziono jego paralotnię, jednak przeprowadzenie akcji ratunkowej było niemożliwe. Córka mężczyzny oraz lokalni ratownicy opisali kulisy zaginięcia paralotniarza.

Indie. Paralotniarz z Polski, który zaginął w Himalajach, ma znikome szanse na przeżycie

Gdy na jednej z ośnieżonych gór zauważono paralotnię Polaka, ratownicy rozpoczęli akcję ratunkową i wysłali tam helikopter. Gazeta "Times of India" przekazała, że operację przerwano z powodu bardzo złej pogody. - Niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiły dotarcie helikoptera ratowniczego bliżej. Jeśli pogoda na to pozwoli, akcja zostanie wznowiona. Nasz zespół alpinistów również znajduje się w pobliżu miejsca zaginięcia pilota i być może uda się w końcu do niego dotrzeć - powiedział jeden z ratowników.

Osoby zaangażowane w poszukiwania Andrzeja Kulawika przyznają jednak, że obecnie "szanse na przeżycie paralotniarza są znikome". - Na wysokości około 4000 metrów dotarcie do zaginionego paralotniarza jest prawie niemożliwe. Nie można wylądować helikopterem w pobliżu. Próbowaliśmy wspiąć się po skalistym terenie, ale na próżno - wytłumaczył ratownik.

Córka polskiego paralotniarza o zaginięciu w Himalajach: Nie życzę tego największemu wrogowi

Córka Andrzeja Kulawika odniosła się w mediach społecznościowych do zaginięcia ojca. "Najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, jest wtedy, gdy ktoś, kogo kochasz, powoli umiera, czekając na twoją pomoc, w samotności, i nic z tym nie możesz zrobić. Tego doświadczenia nie życzę nawet największemu wrogowi" - napisała. Kobieta dodała, że choć ustalono, gdzie przebywał Andrzej Kulawik, przez warunki atmosferyczne nie zdołano mu pomóc. Teraz jest już za późno na uratowanie paralotniarza. "Straciliśmy nadzieję" - przyznała.