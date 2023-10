Francja. Spektakularne zatrzymanie rosyjskiego oligarchy z kręgu Putina. W akcji 60 funkcjonariuszy

Rosyjski oligarcha Aleksiej Kuźmiczew został zatrzymany w poniedziałek w śródziemnomorskim kurorcie Saint-Tropez. W akcji zatrzymania i przeszukania posiadłości oligarchy uczestniczyło 60 funkcjonariuszy - informuje "Financial Times". Podczas przeszukania jego willi francuskie służby miały znaleźć paczki z gotówką. Sprawdzono też jego mieszkanie w centrum Paryża. Źródła bliskie śledztwu wskazują, że Kuźmiczew jest podejrzewany o oszustwo podatkowe, pranie pieniędzy i naruszanie unijnych sankcji. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi francuskie Biuro Antykorupcyjne.

We Francji zatrzymano rosyjskiego oligarchę z kręgu Władimira Putina

W marcu 2022 r. UE nałożyła sankcje na Kuźmiczewa za "aktywne wspieranie materialne lub finansowe rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację Ukrainy oraz czerpanie korzyści od nich". Oprócz zatrzymanego w poniedziałek we Francji oligarchy na listę osób objętych sankcjami trafili wtedy między innymi: Michaił Fridman, Petr Aven i German Khan - wylicza "FT". Władze europejskie stwierdziły ponadto, że Kuźmiczow był "jednym z czołowych rosyjskich biznesmenów zaangażowanych w sektory gospodarcze zapewniające istotne źródło dochodów" Kremlowi i jest "jedną z najbardziej wpływowych osób w Rosji z dobrze ugruntowanymi powiązaniami z rosyjskim prezydentem".

Aleksiej Kuźmiczew to współwłaściciel rosyjskiej grupy biznesowej Alfa. Jego majątek szacowany na ponad 6,5 miliarda dolarów. Uchodzi za jednego z 30 najbogatszych Rosjan na świecie. Utrzymuje bliskie relacje z Władimirem Putinem i jego córką, Marią. Kuźmiczew przebywał we Francji, w chwili, gdy Unia Europejska nałożyła na niego sankcje. Od tego czasu ma zakaz opuszczenia kraju. Władze próbowały skonfiskować jego jachty znajdujące się na południu Francji, ale sąd w Paryżu zablokował procedurę.

Wojna w Ukrainie. Walki wokół Bachmutu, ataki w kierunku Awdijiwki

Tymczasem na Ukrainie trwają zaciekłe walki wokół Bachmutu. Według ukraińskiego dowództwa Rosjanie wzmocnili tam swoje siły i zintensyfikowali ataki. Napięta sytuacja panuje także na innych odcinkach frontu. W nocy Rosjanie z powietrza atakowali jeden z ważnych ukraińskich obiektów wojskowych w głębi kraju. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski przekazał, że pod Bachmutem Rosjanie uzupełniają swoje oddziały i przechodzą z działań obronnych do ataków. Informacje te częściowo na antenie ukraińskiej telewizji Inter potwierdził rzecznik walczącej w rejonie Bachmutu trzeciej brygady szturmowej Ołeksandr Borodianyj. Jak podkreślił, Rosjanie starają się odbić utracone pozycje, ale ukraińscy obrońcy są dobrze okopani i gotowi do nasilenia szturmów. Jak zaznaczył, Rosjanie szturmują teren od półtora miesiąca, ale były to lekkie szturmy piechoty.

Intensywne walki trwają także 50 km na południe od Bachmutu, wokół Awdijiwki, gdzie Rosjanie próbują otoczyć miasto. Z kolei ukraińska ofensywa prowadzona jest w obwodzie zaporoskim. W nocy Rosjanie za pomocą kilku dronów Shahed i rakiety atakowali lotnisko wojskowe w Starokonstantynowie w obwodzie chmielnickim, atak jednak został odparty.

