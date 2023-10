Hamas w poniedziałek 30 października opublikował film przedstawiający trzy kobiety spośród 230 izraelskich zakładników i zakładniczek schwytanych 7 października. Na nagraniu widać siedzące pod ścianą kobiety i ich wiadomość do premiera Izraela Benjamina Netanjahu.

Izrael. Hamas opublikował wideo z zakładniczkami. "Miałeś nas wszystkich uwolnić"

Głos zabrała jedna z kobiet, która oskarżyła premiera Netanjahu o niezapewnienie ochrony obywatelom Izraela podczas ataku Hamasu. Pada także zarzut fiaska w umożliwieniu powrotu zakładników do domu. - Miałeś nas wszystkich uwolnić. Zobowiązałeś się do uwolnienia nas wszystkich. Zamiast tego jesteśmy ofiarami twojej porażki politycznej: wojskowej, dyplomatycznej i w zakresie bezpieczeństwa - powiedziała kobieta. Ponadto wezwała do zawarcia porozumienia, które zapewniłoby uwolnienie zakładników w zamian za więźniów palestyńskich.

Jak przekazała Agencja Reutera, kobiety zostały zidentyfikowane jako Yelena, Danielle i Rimon, a wideo dotarło do ojca jednej z nich. Mężczyzna powiedział, że prawie stanęło mu się serce, kiedy zobaczył na nagraniu swoją córkę. - Do dziś nie mieliśmy o niej żadnych potwierdzonych informacji - powiedział dziennikarzom w Tel Awiwie i dodał, że poczuł ulgę, że kobieta żyje.

Benjamin Netanjahu potępił film. "Okrutna propaganda psychologiczna"

Izraelski premier Benjamin Netanjahu potępił film przedstawiający trzy zakładniczki pojmane przez Hamas i nazwał go "okrutną propagandą psychologiczną". Polityk ponownie obiecał w oświadczeniu, że dołoży wszelkich starań, by uratować zakładników. - Nasze serca są z wami i z innymi jeńcami. Robimy wszystko, aby sprowadzić do domu wszystkich jeńców i zaginionych - powiedział premier cytowany przez Agencję Reutera.

Poprzedni film o zakładnikach został opublikowany przez Hamas 17 października. Władze Izraela szacują, że podczas ataku do niewoli trafiło co najmniej 239 zakładników zarówno z Izraela, jak i spoza jego terytorium. Zginęło co najmniej 1400 osób. Obecność pojmanych osób miała skomplikować operację naziemną w Strefie Gazy w zeszłym tygodniu. Do tej pory uwolniono czterech cywilnych zakładników i jednego przetrzymywanego żołnierza.

Premier Izraela niedługo po ataku Hamasu zapowiedział "srogą zemstę", a rząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań militarnych przeciwko Palestynie w Strefie Gazy. Odcięto dostawy towarów, paliwa i energii elektrycznej. W poniedziałek izraelskie wojska przeprowadziły atak na główne północne miasto Strefy Gazy z obu stron. Natomiast czołgi odcięły drogę ewakuacyjną na południe. Izrael od ponad trzech tygodni bombarduję Strefę Gazy. Szacuje się, że w odwetowym ataku zginęło dotąd co najmniej 8306 Palestyńczyków.