Władimir Putin zareagował na zamieszki w Dagestanie. "Próbują wzniecać pogromy w Rosji"

Władimir Putin spotkał się w miejscowości Nowo-Ogariowo pod Moskwą z szefami organów ścigania. Rosyjski przywódca odwołał się do niedzielnych zamieszek w Dagestanie i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Putin: Sytuację na Bliskim Wschodzie próbuje się wykorzystać do podzielenia Rosjan

W niedzielę na lotnisku w Machaczkale w Dagestanie doszło do antysemickich zamieszek. Tłum zdołał dostać się na płytę lotniska, gdzie otoczył samolot z Tel Awiwu. Na miejsce wysłana została rosyjska gwardia narodowa. Do tych wydarzeń odniósł się w poniedziałek Władimir Putin. - Inspiracją do wydarzeń wczorajszego wieczoru w Machaczkale były między innymi portale społecznościowe, zwłaszcza ukraińskie, to ręce zachodnich agencji wywiadowczych - stwierdził, cytowany przez rosyjską państwową agencję informacyjną RIA Novosti. Podobne stanowisko wyraziła rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. - Zbrodniczy reżim kijowski odegrał bezpośrednią i kluczową rolę w przeprowadzeniu ostatniego destrukcyjnego aktu - powiedziała.

Według Putina Kijów próbuje zdestabilizować sytuację w Rosji. - Nigdy nie przestanie mnie zadziwiać reżim w Kijowie. Wiemy, że Bandera i inni poplecznicy Hitlera zostali już postawieni na honorowym piedestale. Wiemy i widzimy, jak przywódcy Ukrainy oklaskują nazistów z czasów II wojny światowej, którzy są odpowiedzialni za ofiary Holokaustu. A dziś, pod kierunkiem zachodnich patronów, próbują wzniecać pogromy w Rosji. Nie jestem pewien, czy wszystkie przodujące kręgi w Stanach Zjednoczonych są tego świadome - powiedział rosyjski przywódca.

Izrael wydaje ostrzeżenie najwyższego szczebla ws. podróży do Dagestanu

Zdaniem Putina sytuację na Bliskim Wschodzie próbuje się wykorzystać do podzielenia rosyjskiego społeczeństwa "za pomocą kłamstw, prowokacji i agresji". - Mówiłem już o próbach wykorzystania dramatycznej sytuacji na Bliskim Wschodzie i innych regionalnych konfliktów przeciwko Rosji, by zdestabilizować i podzielić nasze wieloetniczne i wielowyznaniowe społeczeństwo. W tym celu wykorzystują różne środki, jak widzimy, prowokacje i wyrafinowane technologie - mówił.

- W naszym podejściu do sytuacji na Bliskim Wschodzie, w przeciwieństwie do Zachodu, nigdy nie było egoizmu i intryg. Otwarcie wyraziliśmy i deklarujemy nasze stanowisko, które nie zmienia się z roku na rok: kluczem do rozwiązania konfliktu jest utworzenie suwerennego, niepodległego państwa palestyńskiego, pełnoprawnego państwa palestyńskiego - zadeklarował Putin.

Tymczasem agencja Reutera informuje, że Izrael wydał w poniedziałek "ostrzeżenie najwyższego szczebla" dla Dagestanu po tym, jak setki antyizraelskich demonstrantów próbowało zaatakować podróżnych z Tel Awiwu. W wyniku zamieszek dwadzieścia osób zostało rannych, zanim siły bezpieczeństwa powstrzymały protest.