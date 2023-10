Zawieszenie broni z Hamasem? Premier Izraela zabrał głos. Przywołał słowa z Biblii

Premier Izraela powiedział w poniedziałek, podczas wystąpienia dla zagranicznej prasy, że Izrael nie zgodzi się na zawieszenie działań wojennych z Hamasem w Strefie Gazy i będzie kontynuował swoje plany wymazania grupy - odnotowuje Reuters. "Tak jak Stany Zjednoczone nie zgodziły się na zawieszenie broni po zbombardowaniu Pearl Harbor lub po ataku terrorystycznym pod numerem 911, tak Izrael nie zgodzi się na zaprzestanie działań wojennych z Hamasem po straszliwych atakach z 7 października" - mówił Benjamin Netanjahu, cytowany przez "The Guardian".

"Wezwania do zawieszenia broni są wezwaniem Izraela do poddania się Hamasowi, poddania się terroryzmowi, poddania się barbarzyństwu. To się nie zdarzy. Biblia mówi, że jest czas pokoju i czas wojny. To jest czas wojny" - dodał premier Izraela. Jak przekazał, nawet w najbardziej sprawiedliwych wojnach padają cywilne ofiary. Jak dodał, atak Izraela na Gazę, który kontroluje Hamas, był bitwą między "cywilizacją a barbarzyństwem". Wezwał także "cywilizowane kraje" do poparcia Izraela.

Wojna w Strefie Gazy. Zawieszenie broni między Izraelem a Hamasem? Jest stanowisko

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Tel Awiwie minister obrony Jo'aw Galant i jego minister ds. strategicznych Ron Dermer również zwracali się do dziennikarzy. Szef MON Izraela powiedział, że prawo do użycia siły na Zachodnim Brzegu Jordanu mają jedynie izraelskie służby państwowe.

Minister spraw strategicznych Izraela Ron Dermer powiedział natomiast, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o tym, jakie będą działania po zakończeniu wojny w Gazie. Jednocześnie zaznaczył, że stopień współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest na bardzo wysokim poziomie.

Departament Stanu USA wydał oświadczenie. Apeluje o ochronę Palestyńczyków

Departament Stanu USA poinformował, że Izrael musi podjąć wszelkie możliwe kroki, aby chronić Palestyńczyków przed atakami na Zachodnim Brzegu Jordanu. W oświadczeniu Departament Stanu podkreślił, że wszyscy sprawcy ataków powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

Z informacji podanych przez Departament Stanu wynika, że w niedzielę do Strefy Gazy wjechało 45 ciężarówek z pomocą humanitarną. Łącznie w ciągu ostatniego tygodnia pomoc humanitarną dostarczyło tam 150 ciężarówek.

