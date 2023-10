Hamas opublikował wideo z zakładniczkami. Benjamin Netanjahu: Okrutna propaganda

Premier Izraela Benjamin Netanjahu potępił wideo opublikowane przez Hamas, na którym mają być izraelskie zakładniczki. Określił nagranie jako "okrutną propagandę". Hamas opublikował w poniedziałek wideo, na którym widoczne są trzy kobiety. Jedna z nich krytykuje premiera Netanjahu i wzywa do uwolnienia zakładników.

Hamas opublikował wideo z zakładniczkami. "Nie dotrzymałeś obietnicy"

Jak podaje BBC, wideo zostało opublikowane przez zbrojne skrzydło Hamasu Brygadę Izzedine al-Qassam. Kobiety obecne na nagraniu nie mają widocznych oznak obrażeń. Tylko jedna z zakładniczek zwraca się do kamery.

- Jesteśmy schwytane przez Hamas. Jesteśmy tu przetrzymywane od ponad 20 dni. Obiecałeś nas uratować, obiecałeś nas uratować, ale nie dotrzymałeś obietnicy - mówi kobieta na filmie, zwracając się do premiera Izraela.

- To jest okrutna psychologiczna propaganda Hamasu-Isis - skomentował premier Benjanim Netanjahu, określając wideo jako propagandowe.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael rozszerzył militarną operację naziemną w Strefie Gazy

Izraelska armia przekazała w poniedziałek, że wojsko uwolniło swojego żołnierza z niewoli Hamasu podczas wojskowej operacji. Oprócz tego rzecznik izraelskich Sił Obronnych kontradmirał Daniel Hagari przekazał, że Izrael rozszerzył militarną operację naziemną w Strefie Gazy. Hagari potwierdził też, że w trakcie nocnej operacji siły Izraela zlikwidowały kilkudziesięciu członków Hamasu.

Kontradmirał Hagari powiedział też, że wojsko izraelskie jest rozmieszczane wzdłuż północnej granicy i jest gotowe na każdy scenariusz. Dochodzi tam do regularnej wymiany ognia na granicy Izraela z Syrią i z Libanem. - Każdy oddział, który Hezbollah wyśle pod granicę, zostanie zlikwidowany. Każda grupa terrorystyczna, która spróbuje ostrzelać Izrael, zostanie zlikwidowana - powiedział Hagari.

Rzecznik zastrzegł jednocześnie, że Siły Obronne Izraela nie potwierdzą informacji na temat dokładnego umiejscowienia wojsk w Strefie Gazy, nawet jeśli w mediach społecznościowych pojawią się doniesienia na ten temat. Odniósł się w ten sposób do krążących w internecie zdjęć, przedstawiających czołgi izraelskie na głównej drodze Gazy.

Podczas nocnej operacji, izraelskie lotnictwo za pomocą dronów ostrzelało bazę Hamasu w Gazie. W ataku zginęło około 20 osób. Ostrzelane zostały również cele na Zachodnim Brzegu. Jak poinformował rzecznik Sił Obronnych Izraela, w wyniku operacji samolotów izraelskich w Dżeninie, zginęło kilku ekstremistów z Hamasu.

W Strefie Gazy zginęło ponad 8 tysięcy ludzi, w Izraelu ponad 1400 osób

Od początku wojny w izraelskich atakach na Strefę Gazy zginęło co najmniej 8 306 osób. Taką informację podało kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy. Wśród zabitych jest 3 457 dzieci. Co najmniej 21 tysięcy osób zostało rannych. Około 1 900 osób uznaje się za zaginione. Ponad połowa to dzieci.

Po stronie izraelskiej w wyniku ataku Hamasu 7 października zginęło ponad 1400 osób, a ponad 5 400 zostało rannych. 239 Izraelczyków jest przetrzymywanych jako zakładnicy przez ekstremistów z Hamasu. Izraelska policja poinformowała, że do tej pory zidentyfikowano ciała 823 cywilów zabitych przez Hamas. Jak przekazano, liczba ta stanowi 85 procent ofiar ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej na Izrael. Do chwili obecnej pochowano 715 izraelskich ofiar konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem. Służby wciąż identyfikują zamordowanych na południu Izraela w ośrodku wojskowym Shura.

W piątek 27 października premier Benjamin Netanjahu poinformował, że jego kraj rozpoczął drugi etap wojny z Hamasem. Izraela skierował do Strefy Gazy więcej sił lądowych. Cały czas izraelskie lotnictwo bombarduję Gazę.