Minister obrony Niemiec Boris Pistorius powiedział w niedzielę wieczorem na antenie telewizji ZDF w programie "Berlin direkt", że "trzeba być gotowym do wojny". - Musimy znów przyzwyczaić się do myśli, że Europie może zagrażać wojna. (...) Musimy być gotowi do wojny. Musimy być zdolni do obrony i nastawić na to zarówno Bundeswehrę, jak i społeczeństwo - mówił polityk, którego cytuje Deutsche Welle.

Szef niemieckiego MON Boris Pistorius: Musimy być gotowi do wojny w Europie

Jak donosi "Die Welt", Pistorius nie zgodził się z zarzutami, że modernizacja Bundeswehry postępuje zbyt wolno. - Nie możemy iść o wiele szybciej - powiedział i zaznaczył, że dwie trzecie specjalnego funduszu o wartości 100 miliardów euro zostało już zakontraktowane. Niemiecki minister przyznał, że produkcja i dostawy wymagają czasu. Pistorius poinformował także, że struktury w Bundeswehrze są zmieniane.

Niemiecki polityk zauważył także, że Bundeswehra była przez długi czas zaniedbywana. - Wszystko, co zostało zniszczone przez ostatnie 30 lat, nie może zostać odzyskane w ciągu 19 miesięcy. Jednak za trzy, cztery lub pięć lat Bundeswehra będzie wyglądać zupełnie inaczej - zaznaczył polityk i powiedział, że niemiecka armia już teraz jest "jedną z najsilniejszych sił zbrojnych w ramach NATO w Europie". Jak zapewnił, do końca tej dekady "Niemcy znajdą się w zupełnie innej sytuacji".

W kontekście wojny na Bliskim Wschodzie szef niemieckiego MON stwierdził, że "chodzi o prawo Izraela do samoobrony i istnienia". - Niemcy jednoznacznie należą do tych, którzy bez zastrzeżeń mówią temu prawu "tak". (...) Naszym zadaniem jest stać po stronie Izraela - mówił.