Zaginięcie Madeleine McCann. Portugalska policja przeprasza rodziców

Delegacja wyższych oficerów policji z Lizbony odwiedziła w tym roku rodziców zaginionej Madeleine McCann - informuje BBC. Z relacji brytyjskiej stacji wynika, że funkcjonariusze służb spotkali się z Gerrym McCannem, ojcem dziewczynki, i przeprosili za sposób, w jaki detektywi prowadzili śledztwo i traktowali rodzinę. Portugalska policja przyznała, że jej początkowe dochodzenie w sprawie zaginięcia Madeleine nie było prowadzone właściwie. Nie przywiązywano wówczas wystarczającej wagi do spraw zaginionych dzieci, a pozycja jej rodziców jako obcokrajowców, nie została doceniona - podaje brytyjska stacja. Rodzina McCannów nie skomentowała gestu. Sprawa zniknięcia ich dziecka nadal pozostaje nierozwiązana.

Madeleine McCann zaginęła 16 lat temu. Nieoczekiwany gest portugalskiej policji

Madeleine McCann zaginęła w maju 2007 roku, kiedy wraz z rodzicami i rodzeństwem przebywała na wakacjach w Portugalii. Czteroletnia dziewczynka zniknęła z pokoju hotelowego, podczas gdy jej rodzice byli na kolacji w restauracji znajdującej się kilka metrów dalej. Trzy miesiące po zaginięciu dziewczynki, we wrześniu 2007 roku, Kate i Gerry McCann zostali uznani za podejrzanych w portugalskim śledztwie. Oboje zostali przesłuchani przez detektywów, którzy uważali, że to właśnie rodzice zainscenizowali porwanie i ukryli ciało Madeleine. Matka zdradziła, że zaoferowano jej ugodę, w ramach której miała przyznać się do zatuszowania śmierci córki w zamian za krótszy wyrok - przypomina BBC. Parę pozbawiono statusu podejrzanych w 2008 roku.

Goncalo Amaral, detektyw, który prowadził sprawę, lecz później odsunięto go od niej, napisał książkę, w której oskarżył McCannów o udział w zniknięciu ich córki. Podawał argument, że broni w ten sposób swojej reputacji zawodowej. Kate i Gerry McCann pozwali detektywa o zniesławienie. Sprawa została odrzucona przez Sąd Najwyższy Portugalii. W związku z tym rodzice Madeleine odwołali się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tam również przegrali sprawę - wyrok zapadł we wrześniu 2022 r.

Głównym podejrzanym o uprowadzenia i zabójstwo dziewczynki jest niemiecki pedofil Christian Brueckner, który w latach 1995-2007 regularnie jeździł do Algarve, w tym do kurortu, gdzie zaginęła Madeleine. Mężczyzna już wcześniej skazywany był za przestępstwa na tle seksualnym. Miał dorywczo pracować w gastronomii i włamywać się do pokoi hotelowych gości. Brueckner obecnie znajduje się w więzieniu, gdzie odbywa karę za gwałt na starszej kobiecie. Dotarcie do Christiana Bruecknera umożliwił służbom Helge B., który współpracował ze śledczymi. W czerwcu w wywiadzie dla niemieckiego "Bilda" Helge B. opowiedział, że początkowo uważał Bruecknera za miłego faceta, ale później odkrył rzeczy, które "go zszokowały". W mieszkaniu podejrzanego miały znajdować się filmy, na których miało być widać, jak mężczyzna napastujące seksualnie kobiety. - Była związana, leżała na łóżku, musiała mieć 70 lub 80 lat. Nosiła gogle do nurkowania i nic nie widziała. Mówiła po angielsku, krzyczała. Pod koniec filmu usiadł na łóżku i zdjął maskę. Wtedy zobaczyłem, że to on - relacjonował Helge. Inny film miał przedstawiać przemoc wobec młodszej dziewczyny - zdaniem Helge - mającej 13-14 lat. - Nie mogłem w to uwierzyć - skomentował.

