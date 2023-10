Wiadomości na temat przyznawania portugalskiego obywatelstwa osobom z otoczenia Władimira Putina zostały przekazane przez lokalny tygodnik "Expresso". Według informacji zdobytych przez dziennikarzy, w ostatnim czasie wnioski o otrzymanie obywatelstwa złożyło 25 osób związanych z prezydentem Rosji. Spośród nich uzyskać je miało już 16 Rosjan powiązanych z Kremlem - podaje Onet za depeszą PAP.

Rosyjscy oligarchowie otrzymali portugalskie obywatelstwa. Wykorzystali prawo dla potomków wygnanych Żydów

Lokalni reporterzy donoszą, że podstawą o ubieganie się o obywatelstwo ma być prawo dotyczące potomków Żydów sefardyjskich, którzy na przełomie XV i XVI wieku zostali wygnani z Portugalii. Jak informowaliśmy, ten sam przepis pozwolił uzyskać portugalski paszport między innymi rosyjskiemu oligarsze Romanowi Abramowiczowi. W procesie tym pomagać miał mu rabin Daniel Litvak. W 2022 roku, w związku z podejrzeniami o nielegalne wydawanie zaświadczeń o pochodzeniu, przeciwko rabinowi wszczęte zostało śledztwo.

Rosjanie, którzy otrzymali portugalskie obywatelstwo, to między innymi Aleksander Boroda, dyrektor Muzeum Żydowskiego i Centrum Tolerancji w Moskwie oraz szef Federacji Gmin Żydowskich Rosji. Dziennikarze "Expresso" nazywają go "drugim najważniejszym Żydem Rosji" i przypominają, że w zeszłym roku otrzymał pochwałę od samego Władimira Putina. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Boroda posługiwał się rosyjską narracją o "denazyfikacji" kraju.

Pośród pozostałych osób z otoczenia Kremla, które otrzymały portugalskie obywatelstwo, mieli znajdować się inni oligarchowie, członkowie rosyjskiego rządu, parlamentu i armii, a także urzędnicy państwowi i bankierzy. Należeli do nich między innymi oligarchowie God Nisanow i Lew Lewiew, a także milionerzy związani z branżą paliwową Aleksandr Smuzikow oraz Aleksander Kapłan.

Portugalia planuje zniesienie prawa, które pozwoliło Rosjanom otrzymać obywatelstwo

"The Times of Israel" podaje, że w 2022 roku 262 tys. osób ubiegało się o uzyskanie portugalskiego obywatelstwa, które finalnie zostało przyznane 75 tys. osobom. Jednocześnie decyzją parlamentu prawo pozwalające potomkom Żydów sefardyjskich na uzyskanie obywatelstwa ma zostać uchylone 1 stycznia 2024 roku. Ministerka sprawiedliwości Catarina Sarmento e Castro uzasadniła decyzję, mówiąc, że państwo spełniło swój obowiązek udzielenia zadośćuczynienia za krzywdy historyczne oraz że uprawnione osoby otrzymały wystarczająco dużo czasu, by ubiegać się o obywatelstwo. Przepis obowiązywał w Portugalii od 2015 roku.