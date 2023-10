"Wyjęli karabiny i zaczęli strzelać". Krwawy bilans imprez halloweenowych w USA

W miniony weekend w USA odbywały się imprezy halloweenowe. Podczas kilku z nich doszło do bójek i strzelanin. Są ofiary śmiertelne.

REKLAMA

Zobacz wideo Ograniczenie dostępu do broni przynosi skutek

USA. Seria strzelanin podczas halloweenowych imprez

Texarkana, Teksas. W trakcie sobotniej imprezy wybuchła bójka. "W pewnym momencie co najmniej dwóch mężczyzn wyjęło karabiny i zaczęło strzelać" - przekazał Teksański Departament Policji. Postrzelonych zostało sześć osób w wieku od 19 do 31 lat. Jedna z nich - mężczyzna - zginęła na miejscu, a dwie - kobieta i mężczyzna - zmarły w szpitalu. Służby poszukują podejrzanego 20-letniego Breoski Warrena.

Indianapolis, Indiana. Po północy w niedzielę policjanci usłyszeli strzały i zobaczyli uciekający tłum ludzi. Okazało się, że podczas imprezy, w której brało udział około 100 osób, ktoś zaczął strzelać. Jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych. Poszkodowani trafili do szpitala. Ofiary to ludzie w wieku od 16 do 22 lat. - Zatrzymano kilka osób, a śledczy nadal pracują nad ustaleniem, czy brali udział w zdarzeniu - przekazała Samone Burris z policji.

North Lawndale, Chicago. Po godz. 1:00 napastnik otworzył ogień do uczestników imprezy. Postrzelił 15 osób w wieku od 26 do 53 lat. Dwie osoby - 26-letnia kobieta i 48-letni mężczyzna - są w stanie krytycznym. Sprawca próbował uciec pieszo, jednak został aresztowany. Funkcjonariusze znaleźli przy nim pistolet. Okazało się, że mężczyzna został wyrzucony wcześniej z imprezy. Niedługo potem wrócił na nią z bronią.

Tampa, Floryda. W niedzielę nad ranem w okolicy, gdzie w barach i klubach setki osób świętowały Halloween, między dwiema grupami ludzi wywiązała się bójka. W pewnym momencie otworzyli oni ogień. Zginęły dwie osoby, a 18 zostało rannych. - W tę walkę między dwiema grupami zaangażowane były setki niewinnych ludzi, którzy stanęli na jej drodze - powiedział szef lokalnej policji Lee Bercaw.

Wichita, Kansas. Jedna osoba zginęła, a dwie inne zostały ranne w wyniku strzelaniny w klubie nocnym Onyx. Według NBC News policja wciąż poszukuje podejrzanego uchwyconego na nagraniu z monitoringu.

***