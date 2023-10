Zamieszki na lotnisku w Dagestanie. Tłum wtargnął na płytę w poszukiwaniu pasażerów z Izraela

Na lotnisku w Machaczkale doszło do antysemickich zamieszek. Tłum zdołał dostać się na płytę lotnisko, gdzie otoczył samolot z Tel Awiwu. Na razie nie jest jasne, czy pasażerowie pozostali w zamkniętej maszynie, ale w sieci krąży nagranie, na którym słychać wezwanie pilota, by w związku ze wściekłym tłumem pozostać na miejscach i nie otwierać drzwi.

Na miejsce wysłana została rosyjska gwardia narodowa. Lotnisko zostało zamknięte, a samoloty, które miały wylądować w Dagestanie, zostały przekierowane. O 21:00 czasu lokalnego część pasażerów z Tel Awiwu miała wystartować do Moskwy, nie wiadomo, czy do tego dojdzie.

W mediach społecznościowych pojawiły się też doniesienia o poszukiwaniu obywateli Izraela w pobliskim hotelu i zatrzymywaniu samochodów, by sprawdzić paszporty kierowców i pasażerów. Wcześniej zaś wzywano do przyjechania na lotnisko, aby nie dopuścić do lądowania samolotu z Izraela.

Władze Dagestanu: Sytuacja jest pod kontrolą

Władze rosyjskiego Dagestanu poinformowały, że służby bezpieczeństwa opanowały sytuację na lotnisku. "Sytuacja jest pod kontrolą, na miejscu działają służby" - przekazały władze Dagestanu na Telegramie. Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać grupę mężczyzn, która opanowała lotnisko i otoczyła jeden z samolotów. "Wzywamy wszystkich do zaprzestania nielegalnych działań" - napisał miejscowy rząd.

Rosyjska agencja transportu lotniczego poinformowała, że "nieuprawnione osoby" zostały już usunięte z terenu lotniska.

Dagestan jest autonomiczną republiką, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej. Jest bardzo zróżnicowany etnicznie - wyróżnia się tam ponad 30 autochtonicznych grup. Większość mieszkańców stanowią wyznawcy islamu.

Izrael reaguje na zamieszki w Machaczkale

Izrael natychmiast zareagował na wydarzenia w Dagestanie i wezwał Moskwę do ochrony Żydów na swoim terytorium. Jak podano, ambasador Izraela w Moskwie współpracuje z lokalnymi władzami.

Michal Cotler-Wunsh, przedstawicielka rządu ds. zwalczania antysemityzmu dodała w portalu X dosyć chaotyczny wpis, w którym stwierdziła, że na całym świecie wspiera się Hamas i atakuje Żydów - na ulicach, kampusach, a teraz też na lotniskach. Wpis udostępniło ministerstwo spraw zagranicznych Izraela.

Muzułmańska organizacja potępia zamieszki

Pinchas Goldschmidt, były naczelny rabin Moskwy, obecnie uznawany przez Moskwę za zagranicznego agenta, ponieważ potępił atak na Ukrainę, wypowiedział się w imieniu organizacji zrzeszającej europejskich rabinów. Goldschmidt wyraził zaniepokojenie sytuacją Żydów w Dagestanie w związku z wezwaniami do pogromów. "Prezydent Putin jest odpowiedzialny za spokój Żydów w swoim kraju i mamy nadzieję, że wyda lokalnym władzom instrukcje, by nie pozwalano na zamieszki i pogromy Żydów" - podano.

Z kolei organizacja reprezentująca Muzułmanów na Kaukazie Północnym potępiła rozruchy. Stwierdzono, że "niszczycielskie siły" wywołują prowokacje, by szerzyć nienawiść i wzywają Muzułmanów, by wychodzili na ulice przeciwko Żydom, którzy żyją w regionie od wieków i "nie mają nic wspólnego z ludobójstwem Palestyńczyków dokonywanym przez Izrael, USA i ich sługusów". Organizacja dodała, że przemoc jest sprzeczna z Islamem i tradycjami mieszkańców Kaukazu Północnego, a w multinarodowym regionie nie ma miejsca na antysemityzm.

Wołodymyr Zełenski dodał wpis w portalu X, w którym stwierdził, że nie jest to pojedynczy przypadek, a efekt rosyjskiej "kultury nienawiści przeciwko innym narodom", która szerzona jest przez władze i media.

"Rosyjski minister spraw zagranicznych w ubiegłym roku miał wiele antysemickich wypowiedzi. Rosyjski prezydent również używał antysemickich wyzwisk. Dla gadających propagandowych głów w telewizji nienawiść to standard. Nawet ostatnia eskalacja na Bliskim Wschodzie wywołała antysemickie wypowiedzi rosyjskich ideologów. Rosyjski antysemityzm i nienawiść przeciwko innym narodom to problem systemowy i bardzo głęboko zakorzeniony. Nienawiść napędza agresję i terror. Musimy wszyscy się jej przeciwstawić" - napisał prezydent Ukrainy.