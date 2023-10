"To niepokojący sygnał, że po trzech tygodniach wojny i odcięcia Gazy od świata porządek społeczny zaczyna się załamywać" - czytamy w oświadczeniu kierownictwa Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Palestyńskich (UNRWA).

"Ludzie są przestraszeni, sfrustrowani i zdesperowani. Napięcie i strach zwiększają problemy z łącznością. Czują, że są sami, odcięci od swoich rodzin i reszty świata" - podkreśla UNRWA. Jak dodaje, pomoc, która dociera do Palestyńczyków, jest niewystarczająca. "Potrzeby społeczności są ogromne, choćby te podstawowe, niezbędne do przetrwania" - zaznacza.

Krytyczna sytuacja w Strefie Gazy. Brakuje nawet wody

Miasto i najbliższe okolice, w których mieszka prawie 2 miliony 300 tysięcy osób, jest pozbawione prądu, paliwa, żywności i leków. Od początku konfliktu dotarły do niego 84 ciężarówki z pomocą humanitarną. Izrael blokuje dostawy przez swoje terytorium. Jedyna droga wiedzie przez przejście Rafah na granicy z Egiptem. Trasa ta jest jednak niebezpieczna ze względu na ciągłe naloty ze strony izraelskiej armii.

Przedstawiciele organizacji humanitarnych określają sytuację ludności cywilnej w tym regionie jako krytyczną. Znaczna część infrastruktury, w tym kluczowe instalacje wodne i sanitarne, została zniszczona w ciągu prawie dwóch tygodni bombardowań. Wydajność produkcji wody wynosi 5 proc. normalnego poziomu. Mieszkańcom Gazy muszą wystarczyć trzy litry wody na osobę dziennie, wobec normalnego zapotrzebowania wynoszącego około stu litrów. Milion osób zostało przesiedlonych, z czego połowa to dzieci. Wiele z nich uciekło do przepełnionych schronisk, gdzie dostęp do wody i urządzeń sanitarnych jest dodatkowo ograniczony. Ze względu na zniszczenie wielu placówek medycznych i systemów kanalizacyjnych jest duże ryzyko wystąpienia epidemii chorób zakaźnych.

Bombardowania terytoriów palestyńskich i wkroczenie na nie wojsk Izraela to odpowiedź na atak Hamasu 7 października. Wówczas tłumy islamistów przedostały się ze Strefy Gazy do Izraela, zabijając 1400 osób i porywając ponad 200. Według danych opublikowanych przez kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, w izraelskich atakach odwetowych w Gazie zginęło ponad osiem tysięcy osób, w tym ponad 2900 dzieci.

