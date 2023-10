Masowe bombardowanie Strefy Gazy, giną dzieci. Iran grozi: Izrael przekroczył czerwone linie

Od czasu ataku Hamasu na Izrael z 7 października izraelska armia bombarduje Strefę Gazy. W sobotę premier Benjamin Netanjahu poinformował, że jego kraj rozpoczął drugą fazę wojny z Hamasem, a do Gazy wkroczyła większa liczba wojsk lądowych. Wskazał, że celem Izraela jest zniszczenie zdolności militarnych i politycznych organizacji oraz uwolnienie zakładników porwanych przez terrorystów.

Izrael bombarduje Strefę Gazy, giną cywile. "Ludobójstwo"

Jednak w atakach Izraela giną nie tylko bojownicy Hamasu, ale także cywile. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia przekazało, że do tej pory zginęło osiem tysięcy Palestyńczyków, z czego połowa to kobiety i dzieci. Rzecznik izraelskiej armii wezwał ludność cywilną do ewakuacji. - Cywile z północnej Gazy i miasta Gaza powinni tymczasowo przenieść się na południe od rzeki Wadi Gaza, na bezpieczniejszy obszar, gdzie będą mogli otrzymać wodę, żywność i lekarstwa - powiedział Daniel Hagari.

W sobotę około 23:00 rozpoczął się kolejny zmasowany atak Izraela. Naloty przeprowadzono m.in. na Dżabaliję, Bajt Hanun i Bajt Lahiję. "Bombardowanie gorsze niż wczoraj [w piątek - red.]. Ludobójstwo w Gazie" - napisał dziennikarz Sulaiman Ahmed.

Strefa Gazy pozostaje odcięta od świata: nie ma tam prądu, nie działają telefony i internet - choć, jak informuje Al Dżazira, łączność jest powoli przywracana. Palestyński Czerwony Półksiężyc alarmował, że nie ma kontaktu ze swoimi zespołami, które niosą pomoc cywilom na obszarze ataków. ONZ ostrzega z kolei, że Gaza jest na skraju katastrofy humanitarnej.

Iran: Izrael przekroczył czerwone linie

Na działania izraelskiej armii zareagował prezydent Iranu. "Izrael przekroczył czerwone linie, co może zmusić wszystkich do podjęcia działań" - napisał i dodał: "Waszyngton prosi nas, żebyśmy nic nie robili, a mimo to nadal udziela szerokiego wsparcia Izraelowi".

"Stany Zjednoczone wysłały wiadomości do Osi Oporu, ale otrzymały wyraźną odpowiedź na polu bitwy" - podkreślił Ebrahim Raisi, nawiązując do ataków rakietowych i dronów na siły amerykańskie w Syrii i Iraku.

