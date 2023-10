Hamas gotowy do wymiany zakładników. Rodziny porwanych domagają się przystania na warunki

Yahya Sinwar, szef Hamasu w Strefie Gazy przekazał, że są gotowi do natychmiastowej wymiany więźniów. Hamas miałby wypuścić wszystkich zakładników, a Izrael - wszystkich palestyńskich osadzonych z izraelskich więzień.

Rzecznik zbrojnego ramienia Hamasu Abu Obaida powiedział natomiast, że bojownicy są gotowi wymienić od razu wszystkich zakładników, ale są też przygotowani na wymianę więźniów partiami. Obeida poinformował, że około 50 porwanych zginęło w nalotach prowadzonych przez Izrael.

"Reprezentanci rodzin porwanych spotkali się z premierem Netanjahu. Domagali się od niego, by zgodził się na warunki Hamasu - wymiany wszystkich porwanych na wszystkich palestyńskich więźniów" - podała Mairav Zonszein, analityczka konfliktów izraelsko-palestyńskich w organizacji Crisis Group.

Zawiązana po 7 października grupa Hostages and Missing Persons Families Forum niepokoi się o bezpieczeństwo swoich bliskich w związku z intensyfikacją działań wojskowych w Gazie. W sobotę grupa wydała stanowisko, w którym wyraziła "lęk, frustrację, a przede wszystkim ogromny gniew, że nikt z gabinetu wojennego nie raczył spotkać się z rodzinami porwanych, by wyjaśnić jedną rzecz - czy operacja lądowa zagraża życiu 229 zakładników w Gazie". Jak dodano, miniona noc była najtrudniejsza od czasu porwania.

Wobec rosnącego zaniepokojenia losem jeńców, Netanjahu zgodził się spotkać z krewnymi zakładników, którzy zażądali informacji o tym, jak rząd planuje sobie poradzić z tą sytuacją. - Poprosiliśmy Netanjahu, by nie przeprowadzano żadnych operacji, które zagrażają porwanym - mówił po spotkaniu rzecznik grupy, Mireav Leshem Gonan. Jak wyjaśnił, spotkanie z premierem trwało dwie godziny i było bardzo intensywne. Netanjahu powiedział rodzinom jeńców, że rząd "wyczerpie wszystkie możliwości sprowadzenia ich do domu".

Netanjahu nie zdradził decyzji ws. wymiany zakładników

W sobotę wieczorem zorganizowano też konferencję prasową premiera Netanjahu i ministra obrony Yoava Gallanta. Było to pierwsze od 7 października spotkanie premiera z mediami, podczas którego odpowiadał na pytania dziennikarzy. Premier poinformował, że podczas posiedzenia gabinetu wojennego dyskutowano nad wymianą więźniów. Nie zdradził, czy podjęto jakąś decyzję w tej sprawie.

Pytany, czy kontakty ws. uwolnienia zakładników będą kontynuowane nawet podczas ofensywy lądowej, Netanjahu odpowiedział tylko: "Tak".

Ponadto premier przekonywał, że działania w Gazie to dla Izraela "druga wojna o niepodległość". - Weszliśmy w drugi etap wojny, której cele są jasne - zniszczenie zdolności rządowych i militarnych Hamasu i powrót zakładników do domu - mówił.

- Walczymy, bo obronić naszą ojczyznę i wytępimy wroga z powietrza i pod ziemią. To będzie triumf dobra nad złem, życia nad śmiercią. To misja naszego życia - misja mojego życia - powiedział Netanjahu.

Wzmożony atak na Strefę Gazy

W nocy izraelskie lotnictwo przeprowadziło najsilniejsze do tej pory ataki na Strefę Gazy. Uczestniczyło w nich około stu samolotów myśliwskich. Zaatakowały one 150 podziemnych celów. To tunele, wykorzystywane przez terrorystów z organizacji Hamas do ataków na Izrael, a także jako magazyny i warsztaty.

Według strony izraelskiej, w nalotach zginęło kilku terrorystów. Przebywający w Strefie Gazy dziennikarze twierdzą, że po nalotach zapanował tam chaos. W Strefie od wczorajszego wieczora nie działają telefony i internet. Wsparcie dla działających w Gazie organizacji charytatywnych zaproponował Elon Musk, którego firma Starlink świadczy usługi internetu satelitarnego. Izrael już zapowiedział, że satelity zostaną zestrzelone.

Guterres o zaskoczeniu eskalacją

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło w piątek rezolucję, w której wzywa do natychmiastowego humanitarnego rozejmu w Strefie Gazy. W rezolucji wezwano ponadto do "bezwarunkowego uwolnienia" przetrzymywanych w niewoli cywilów. Za rezolucją opowiedziało się 120 członków ONZ. Przeciwko było 14. 45 państw, w tym Polska, wstrzymało się od głosu. Rezolucja została przedstawiona zgromadzeniu przez Jordanię w imieniu państw arabskich.

Pomimo rezolucji i apeli zarówno Zachodu jak świata arabskiego, Izrael rozpoczął operację lądową w Gazie i zintensyfikował ataki z powietrza. "Ośmieliło mnie rozszerzający się konsensus w kwestii potrzeby choćby humanitarnej przerwy na Bliskim Wschodzie. Niestety zamiast tego zaskoczyła mnie bezprecedensowa eskalacja bombardowań" - napisał Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ.

Ponowił też apel o humanitarne zawieszenie broni, połączone z bezwarunkowym uwolnieniem zakładników i dostarczenie pomocy we zakresie odpowiadającym dramatycznym potrzebą ludności Gazy, gdzie "na naszych oczach rozgrywa się katastrofa humanitarna".