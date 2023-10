Rodziny zakładników Hamasu apelują do Izraela: W nalotach cierpią też nasi bliscy

Izraelscy żołnierze wkroczyli w nocy do północnej części Strefy Gazy i rozszerzają swoje operacje. W działaniach przeciwko organizacji Hamas uczestniczy piechota, jednostki pancerne i inżynieryjne. - Setki budynków i domów zostało kompletnie zniszczonych, a tysiące innych domów uszkodzonych - powiedział rzecznik obrony cywilnej Gazy Mahmud Bassal. Jak dodał, naloty "zmieniły krajobraz" północnej części Strefy Gazy.

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Wiele operacji w Gazie odbywa się teraz bez znieczulenia

Według świadków naloty były skoncentrowane w rejonie dwóch szpitali w dystrykcie Dżabalija w północnej Gazie. Kilka godzin przed rozpoczęciem ataków rzecznik izraelskiej armii Daniel Hagari zarzucił organizacji Hamas, że prowadzi wojnę ze szpitali w Gazie i wykorzystuje cywilów jako "żywe tarcze".

Bliscy zakładników apelują do Izraela: Ta noc była najstraszniejsza ze wszystkich

Tymczasem rodziny przetrzymywanych przez Hamas zakładników przypomniały, że izraelskie bomby zagrażają ich bliskim tak samo, jak Palestyńczykom. "Ta noc była najstraszniejsza ze wszystkich. Rodziny martwią się o los swoich bliskich i czekają na wyjaśnienia. Każda minuta wydaje się wiecznością" - podkreśliło Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych. Jak dodało, rodziny te zmagają się z ogromnym "niepokojem i frustracją", ponieważ ich bliscy są narażeni na niebezpieczeństwo z powodu ofensywy Izraela.

Do tej pory zginęło już co najmniej 7703 Palestyńczyków ze Strefy Gazy, w tym 3595 dzieci - przekazał minister zdrowia.

Ambasada Izraela w Polsce udostępniła zdjęcia ofiar Hamasu. "Trzy tygodnie temu, w sobotni poranek, nasze rodziny zostały napadnięte i wymordowane we własnych domach przez terrorystów. Hamas palił ich żywcem, strzelał, obcinał głowy i gwałcił. 1400 osób zamordowanych w ciągu kilku godzin. Hamas to ISIS" - czytamy.

Przypomnijmy, w nocy lotnictwo przeprowadziło najsilniejsze do tej pory ataki na Strefę Gazy. Uczestniczyło w nich około stu samolotów myśliwskich. Zaatakowały one 150 podziemnych celów. To tunele, wykorzystywane przez terrorystów z organizacji Hamas do ataków na Izrael, a także jako magazyny i warsztaty. Według strony izraelskiej, w nalotach zginęło kilku terrorystów. Przebywający w Strefie Gazy dziennikarze twierdzą, że po nalotach zapanował tam chaos. W Strefie od wczorajszego wieczora nie działają telefony i internet.

***