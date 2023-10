Iran. 16-letnia Armita, zaatakowana za brak hidżabu, nie żyje. Od miesiąca była w śpiączce

Na początku października kurdyjska organizacja Hengaw poinformowała, że 16-letnia Armita Garawand straciła przytomność podczas podróży teherańskim metrem. "Została fizycznie zaatakowana przez władze na stacji Shohada" - pisano wówczas. Dziewczyna przez cztery tygodnie była w śpiączce, jej życia niestety nie udało się uratować.

Iran. Nie żyje 16-letnia Armita, która straciła przytomność w teherańskim metrze

W szpitalu w Teheranie zmarła 16-letnia Armita Garawand. Cztery tygodnie temu straciła przytomność w metrze i od tego czasu była w stanie śpiączki. Według irańskich organizacji pozarządowych dziewczyna została pobita przez członków tak zwanej policji moralności, gdyż nie chciała zasłonić włosów. Władze twierdziły natomiast, że zemdlała z powodu spadku ciśnienia krwi, a w trakcie upadku uderzyła się w głowę.

W sprawie wypowiedzieli się także rodzice nastolatki. - Sprawdziliśmy wszystkie filmy i udowodniliśmy, że ten incydent był wypadkiem - mówił ojciec Armity na nagraniu opublikowanym przez rządowe media. Zdaniem Hengaw wywiad prawdopodobnie został wymuszony przez siły bezpieczeństwa.

Śmierć Mahsy Amini wywołała masowe protesty w Iranie

We wrześniu ubiegłego roku w Iranie zmarła 22-letnia Mahsa Amini, która została pobita na posterunku policji. Kobieta podróżowała z Kurdystanu do Teheranu, gdy została zatrzymana przez irańską policję ds. moralności w związku z rzekomym nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących ubioru. Kilka godzin po zatrzymaniu 22-latka została przewieziona do szpitala i umieszczona na oddziale intensywnej terapii, gdzie zmarła. Jej śmierć wywołała masowe protesty w kraju.