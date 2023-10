Ostrzał Strefy Gazy. Nie żyje dowódca Hamasu. Miał odegrać ważną rolę w ataku na Izrael

Izraelskie samoloty zaatakowały w nocy 150 podziemnych celów w północnej części Strefy Gazy. W piątek (27 października) wieczorem armia poinformowała, że "w bardzo znaczący sposób" zintensyfikowała swoje ataki lądowe i lotnicze" w strefie. Nie działają tam telefony ani Internet. Hamas zapowiedział, że odpowie Izraelowi "z pełnią siły".

Zobacz wideo Coraz trudniejsza sytuacja w Strefie Gazy. Mieszkańcy są zmuszeni do korzystania ze słonej wody

Podziemne cele to tunele, wykorzystywane przez terrorystów z organizacji Hamas do ataków na Izrael, a także jako magazyny i warsztaty. Według strony izraelskiej, w nalotach zginęło kilku terrorystów, w tym przywódca sił powietrznych Hamasu Issam Abu Rukbeh - pisze "Times of Israel".

"Wojsko twierdzi, że Abu Rukbeh był odpowiedzialny za zarządzanie dronami, bezzałogowymi statkami powietrznymi, paralotniami, systemami wykrywania powietrznego i obroną powietrzną grupy terrorystycznej" - czytamy. Zdaniem Izraela odegrał on rolę w planowaniu i przeprowadzeniu ataku 7 października. 14 października Siły Obronne Izraela ogłosiły natomiast, że zabiły poprzedniego dowódcę sił powietrznych Hamasu, Murada ABu Murada.

Izrael rozszerzył operację w Strefie Gazy

Francuska agencja AFP informuje, że w sobotę rano w Strefie Gazy i w południowym Izraelu ciągle słychać samoloty i odgłosy wybuchów, choć mniej intensywne niż w nocy. Izraelska armia poinformowała o rozszerzeniu operacji w Strefie Gazy. Hamas twierdzi, że jej członkowie starli się z izraelskimi żołnierzami przy granicy Strefy.