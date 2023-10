USA. Sprawca strzelaniny w Maine nie żyje. Media ujawniają możliwy motyw zbrodni

Robert Card został znaleziony martwy w piątek około godz. 19:45 w rejonie rzeki Androscoggin, niedaleko miasta Lisbon w stanie Maine. Policja przekazała, że okoliczności śmierci mężczyzny nie zostaną ujawnione. Według niepotwierdzonych medialnych informacji 40-letni sierżant rezerwy US Army miał sam się zastrzelić.

- Podobnie jak wiele osób, odetchnęłam dziś wieczorem [w piątek - red.] z ulgą, wiedząc, że Robert Card nie stanowi już dla nikogo zagrożenia. Teraz nadszedł czas na uzdrowienie - powiedziała gubernatorka Maine Janet Mills.

W poszukiwaniach mężczyzny brali udział m.in. policjanci stanowi i funkcjonariusze FBI.

Strzelanina w Maine. CNN ujawnia możliwy motyw

Do strzelaniny doszło w środę około godz. 19:00 czasu lokalnego w kilku miejscach. Służby nie ujawniają motywu. Według nieoficjalnych ustaleń CNN Robert Card niedawno miał rozstać się ze swoją wieloletnią partnerką, a w miejscach, w których otworzył ogień, mieli często bywać - chodzi m.in. o kręgielnie i bar. Tego dnia kobieta miała przebywać w jednym z tych obiektów.

Kilka miesięcy temu do bazy wojskowej, w której przebywał, wezwano policję, ponieważ 40-letni sierżant zachowywał się "agresywnie i prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu". Miał mówić też, że "słyszał głosy" i myślał o "skrzywdzeniu innych żołnierzy". Został przetransportowany do pobliskiego szpitala na badania psychiatryczne. Jak podaje CNN, 10 dni przed tym zdarzeniem mężczyzna legalnie zakupił broń.

Była to najtragiczniejsza strzelanina w tym roku w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden polecił opuszczenie 30 października flagi państwowej do połowy masztu w Białym Domu i w innych federalnych budynkach. - Po raz kolejny nasz naród jest w żałobie po kolejnej bezsensownej i tragicznej masowej strzelaninie - podkreślił w oświadczeniu. - Zbyt wielu Amerykanów straciło członków rodziny z powodu przemocy z użyciem broni palnej. To nie jest normalne i nie możemy tego zaakceptować - dodał. Prezydent USA wezwał też do zakazu sprzedaży karabinów szturmowych.

