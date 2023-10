- Polacy spisali się naprawdę dobrze. Nie spodziewałem się takiego wyniku. Po prostu odmówili udziału w tej grze z PiS. Kibicuję Polakom. Dobra robota! - powiedział Alaksandr Łukaszenka podczas konferencji prasowej. Jego słowa przytacza białoruska państwowa agencja BelTA.

Alaksandr Łukaszenka o przyszłym polskim rządzie: Oni nie są naszymi ludźmi, ale to inni ludzie

Łukaszenka przekonywał, że po wyborach parlamentarnych "Polska nie będzie już taka sama". - Oni (opozycja, która przejmie władzę - red.) nie są może naszymi ludźmi. Jeszcze nie chcą z nami rozmawiać, ale to już inni ludzie. Polacy im pokazali: jeśli nie będziecie nas słuchać, zagłosujemy za waszym odejściem - powiedział dyktator. Łukaszenka przekonywał, że Białoruś zawsze jest chętna pomóc swoim sąsiadom. - Nasi sąsiedzi są dani przez Boga i powinniśmy żyć z nimi w zgodzie - stwierdził.

Pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji 13 listopada

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji odbędzie się 13 listopada. Podczas oświadczenia dla mediów prezydent powiedział, że nie widzi powodu, by skracać konstytucyjną kadencję wciąż urzędującego parlamentu. Prezydent poinformował, że podczas konsultacji w sprawie powierzenia misji utworzenia nowego rządu od dwóch grup politycznych usłyszał podobne komunikaty - że mają większość parlamentarną i kandydata na premiera. Jak podkreślił, te grupy to z jednej strony Zjednoczona Prawica, a z drugiej - przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Konsultacje dotyczące utworzenia przyszłego rządu odbyły się w Pałacu Prezydenckim we wtorek i środę. Uczestniczyli w nich przedstawiciele wszystkich formacji, które weszły do Sejmu.