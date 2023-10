Pies spadł z balkonu na kobietę w ciąży. Dramatyczny wypadek w Rzymie

Jak informuje agencja ANSA, do zdarzenia doszło w piątek na znanej i ruchliwej ulicy via Frattina w centrum Rzymu. Z balkonu na trzecim piętrze wypadł rottweiler. Zwierzę spadło na 28-latkę w ciąży. Obecni na miejscu przechodnie wezwali pomoc. Poszkodowana trafiła do szpitala.

Wypadek w Rzymie. Na kobietę w ciąży spadł rottweiler

Z ustaleń służb wynika, że zwierzę spadło wprost na głowę kobiety. Stan zdrowia 28-latki jest określany jako poważny, ale nie zagrażający życiu. Poszkodowana doznała urazu ucha. Ciąża nie jest zagrożona.

Upadku nie przeżył pies. Obecnie trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Właścicielka zwierzęcia, jak informuje Ansa, nie była świadoma zajścia. Przyznała, że jest zrozpaczona całą sytuacją.