Papież Franciszek wystawił usprawiedliwienie najmłodszemu uczestnikowi synodu

Tegoroczne sesje synodalne w Rzymie zaplanowano na okres od 4 do 29 października. Wśród uczestników synodu znalazł się Wyatt Olivas. 19-latek ze Stanów Zjednoczonych jest katechetą i na co dzień studiuje w stanie Wyoming. W związku z podjęciem dalekiego wyjazdu do Rzymu i nieobecnością na zajęciach młody mężczyzna potrzebował usprawiedliwienia. O pomoc zwrócił się do samego papieża Franciszka.

Rzym. Synod w Rzymie. Student potrzebował usprawiedliwienia. Napisał je sam, a papież podpisał

Olivas samodzielnie przygotował potrzebny mu dokument. W treści usprawiedliwienia 19-latek napisał, że "był integralną częścią synodu", podczas którego wraz z innymi uczestnikami pilnie pracował, aby przyczynić się do tego ważnego wydarzenia kościelnego.

Zaznaczył, że jego wysiłki zostały bardzo docenione, a organizatorzy są mu wdzięczni za jego poświęcenie i ciężką pracę. W piśmie zawarł również akapit z uzasadnieniem konieczności zwolnienia go z kilku dni zajęć. Młody mężczyzna argumentował w nim, że przerwa od wykładów jest mu potrzebna, by nabrać sił i ze skupieniem wrócić na studia.

Rzym. Był najmłodszym członkiem synodu. O usprawiedliwienie nieobecności poprosił papieża

Okazanie usprawiedliwienia nie byłoby jednak możliwe bez podpisu. Wyatt uznał, że najbardziej kompetentną osobą do potwierdzenia dokumentu będzie sam papież. Wykorzystał więc okazję i podczas przerwy w kongregacjach poprosił głowę Kościoła o złożenie podpisu. Papież Franciszek zareagował bardzo pozytywnie i z uśmiechem zatwierdził dokument. Przyznał również, że obecność najmłodszego członka synodu jest dla wszystkich bardzo ważna. Zdjęcie wyjątkowego usprawiedliwienia pojawiło się w serwisie X (d. Twitter) na profilu Vatican News.