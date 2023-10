Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikatach przekazanych stacjom TOK FM i RMF FM zaznaczyło, że od początku konfliktu zbrojnego stara się utrzymywać kontakt z Polakami w Strefie Gazy. Urzędnicy podkreślają, że są też w kontakcie z władzami Izraela i Egiptu, by "umożliwić naszym obywatelom opuszczenie obszaru zagrożenia". "Dotychczas nie zaistniały warunki pozwalające przeprowadzić ewakuację - stwierdził resort.

List dr Osamy Abo Zebida, Polaka i Palestyńczyka uwięzionego z rodziną w Strefie Gazy, opublikowała w czwartek Lena Khalid, autorka bloga "Polka na pustyni".

"My, kolejne cztery polskie rodziny oraz ponad dwa miliony ludzi, jesteśmy więzieni w Strefie Gazy przez Izrael. Jest tu 28 osób z polskim obywatelstwem oraz dwoje małżonków polskich obywateli. Nie jesteśmy wcale lepsi czy ważniejsi od pozostałych dwóch milionów ludzi w Gazie. Ale nie jesteśmy też gorsi, a nasze życia nie są mniej warte od innych Polaków – np. tych, których polski rząd ewakuował wojskowymi samolotami z Izraela" - czytamy.

"Nasz dom w mieście Gaza został zbombardowany przez Izrael pierwszego dnia wojny. Zdążyliśmy zabrać telefony i paszporty, nic więcej, wskoczyliśmy w samochód i uciekliśmy na południe Strefy Gazy – tam, gdzie Izrael kazała udać się milionowi ludzi. Cała nasza piękna dzielnica kilka godzin później leżała w gruzach. Uciekliśmy do domu przyjaciół w Rafah. Południe miało być bezpieczniejsze, ale nie jest. Izraelska armia cały czas bombarduje nasze okolice" - dodał autor listu.

"Nie mamy wody, prądu, sieć komórkowa jest bardzo słaba, Izrael celowo zniszczył infrastrukturę komunikacyjną. Nie wiemy co się dzieje z naszymi bliskimi, są tu polskie rodziny, z którymi nie mamy kontaktu. Nie wiemy, co jest bardziej przerażające – czy bombardowania i strach przed śmiercią czy też fakt, że za moment nie będziemy mieli jak się komunikować ze światem. Tu będzie trwało ludobójstwo i świat się o tym nie dowie" - napisał dr Osama Abo Zebida. "Jesteśmy obywatelami Polski, ale już wiemy, że drugiej kategorii; wiemy, że w Waszych oczach nasze życie, nasze cierpienie nie jest warte tyle samo, co Polaków po drugiej stronie granicy" - ocenił.

Nalot Izraela w Strefie Gazy

Izraelskie siły lądowe wspierane przez myśliwce i drony przeprowadziły zeszłej doby "ukierunkowany nalot" w Strefie Gazy. Operację przeprowadzono w ramach przygotowań się do inwazji lądowej.

"IDF zidentyfikowały i uderzyły w liczne cele terrorystyczne, w tym miejsca wystrzeliwania pocisków przeciwpancernych, wojskowe centra dowodzenia i kontroli, a także terrorystów Hamasu" - czytamy w oświadczeniu izraelskiej armii. Jak dodano, żołnierze "opuścili obszar po zakończeniu działań".

Poprzedniej nocy armia izraelska przeprowadziła podobną operację z użyciem czołgów i piechoty w północnej części Gazy. Premier Benjamin Netanjahu zapowiadał, że Izrael "przygotowuje się do ofensywy lądowej". Ma to być odpowiedź na atak dokonany przez bojowników Hamasu 7 października. Wówczas tłumy strzelców przedostały się ze Strefy Gazy do Izraela, zabijając 1,4 tys. osób i porywając kolejne 224 osoby.

Według danych opublikowanych przez kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy, w izraelskich atakach odwetowych w Gazie zginęło ponad 7 tysięcy osób, w tym ponad 2,9 tys. dzieci. Liczba ofiar śmiertelnych w Strefie Gazy jest najwyższa od czasu jednostronnego wycofania się Izraela z palestyńskiego terytorium w 2005 roku.