Orban już nawet nie udaje. "Nie chcemy i nie możemy pomagać Ukrainie"

Od czwartku wiadomo, że Węgry są jednym z dwóch krajów Unii Europejskiej, które nie poparły wsparcia finansowego dla Ukrainy. W piątek w wywiadzie dla publicznego węgierskiego radia premier Viktor Orbán powiedział, że nie będzie przesyłał Ukrainie żadnych pieniędzy zebranych od węgierskich podatników.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Kołodziejczak: Nie możemy poświęcić bezpieczeństwa żywnościowego Polski na rzecz Ukraińskich Agrooligarchów

"Węgry nie chcą i nie mogą wspierać Ukrainy" - powiedział premier. Dodał, że strategia Unii wobec Ukrainy zawiodła, ale tylko on ma odwagę to powiedzieć.

Tymczasem szef węgierskiego rządu spotyka coraz szersza krytyka za kontakty z Rosją i Białorusią. Portal tygodnika HVG ujawnił w piątek kilka szczegółów ostatniego spotkania premiera Orbána z Władimirem Putinem.

Według źródeł gazety władze NATO i Unii Europejskiej zostały odpowiednio wcześniej poinformowane o tym spotkaniu. Potwierdził to rzecznik premiera Bertalan Havasi. Nie potwierdził natomiast dalszych doniesień - według nich do spotkania nie doszło z inicjatywy Orbána, ale nie mógł on go uniknąć.

Szczyt UE. Premier Estonii apeluje do Słowacji i Węgier

Premier Estonii Kaja Kallas zaapelowała do Słowacji i Węgier o zgodę na pomoc finansową dla Ukrainy. Chodzi o 50 miliardów euro do 2027 r. Wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie to jeden z tematów drugiego dnia szczytu.

Szefowa estońskiego rządu podkreślała, że zwycięstwo Ukrainy leży dziś w interesie całej Europy, również Słowacji i Węgier. "Jeśli nie pomożemy Ukrainie, to jaka jest alternatywa? Jeśli Rosja wygra, to co będzie dalej. Dlaczego myślicie, że będziecie bezpieczni, jeśli oddamy Ukrainę?" - stawiała pytania premier Estonii.

Premierzy Słowacji i Węgier już w czwartek, pierwszego dnia szczytu, wyrazili sprzeciw wobec przekazania pieniędzy Ukrainie przy okazji dyskusji o zwiększeniu unijnego budżetu.

Nieoficjalnie mówi się, że Budapeszt, blokując pieniądze dla Ukrainy, chce uzyskać od Brukseli ustępstwa i odmrożenie unijnych funduszy. Z kolei nowy premier Słowacji Robert Fico tłumaczy, że powodem jego sprzeciwu jest korupcja na Ukrainie.