W czwartek (26 października) w Waszyngtonie odbyła się konferencja prasowa z udziałem rzecznika Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie wystąpienia John Kirby mówił o sytuacji rosyjskich wojskowych, którzy zostali wysłani na front. - Mamy informacje, że rosyjskie wojsko faktycznie dokonuje egzekucji na żołnierzach, którzy odmawiają wykonania rozkazów - przekazał przedstawiciel Białego Domu.

Biały Dom donosi o egzekucjach w rosyjskiej armii. Terror wobec całych jednostek wojskowych

- Mamy również informację, że rosyjscy dowódcy grożą egzekucją całych jednostek, jeśli będą próbowały wycofać się przed ostrzałem ukraińskiej artylerii - cytuje słowa Kirby'ego Agencja Reutera. Rzecznik Białego Domu określił metody stosowane przez wojsko rosyjskie "barbarzyństwem".

Na konferencji padło również stwierdzenie, że zmobilizowane siły rosyjskie nie posiadają odpowiedniego wyszkolenia, są słabo wyposażone i nieprzygotowane do walki. Kirby nazwał to "taktyką ludzkich fal", która polega na wysyłaniu na front dużej liczby żołnierzy, których jedyną przewagą jest liczebność. Pokrywa się to z najnowszymi informacjami na temat sytuacji na wschodzie Ukrainy. Rosjanie mają tam kontynuować marsz w stronę miejscowości Awdijiwka, pomimo ponoszenia ogromnych strat.

Antonow: Działania USA "prowokacyjne i podżegające" . Chodzi o pakiet pomocowy

Wypowiedź rzecznika Białego Domu nie doczekała się komentarza ze strony przedstawicieli Kremla. W sprawie milczą również rosyjskie ministerstwo obrony i ambasada Rosji w Stanach Zjednoczonych. Ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow wypowiedział się natomiast w kwestii kolejnego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, który został zainicjowany przez stronę amerykańską. Działania USA na arenie międzynarodowej nazwał "prowokacyjnymi i podżegającymi". W serwisie Telegram stwierdził, że należy powstrzymać "bezmyślny, wielomiliardowy napływ do zbankrutowanego reżimu w Kijowie".