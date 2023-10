Marina Owsiannikowa była redaktorką programu rosyjskiej telewizji. Ukarana została aresztem domowym za wymierzone przeciwko Kremlowi pikiety, podczas których krytykowała rosyjską inwazję na Ukrainę. Rok temu uciekła z kraju wraz ze swoją 12-letnią córką i obecnie przebywa w Paryżu. Przez cały ten czas w Rosji toczyły się przeciwko niej postępowania sądowe.

Rosja. Sąd odebrał prawa rodzicielskie dziennikarce krytycznej wobec Kremla

W niedawnej rozmowie z amerykańskim CNN Owsiannikowa poinformowała, że pod jej nieobecność w kraju sąd pozbawił ją praw rodzicielskich. - Jestem zszokowana decyzją sądu - żaliła się Owsiannikowa amerykańskim reporterom. Kobieta niepokoi się, że rosyjskie władze mogą zacząć domagać się, by córka, która wciąż znajduje się pod jej opieką w Paryżu, została odesłana z powrotem do kraju. - Podejrzewam, że ich następnym krokiem będzie żądanie przekazania mojego dziecka Rosji. Mam nadzieję, że Francja nie zgodzi się na to, ponieważ moje dziecko, podobnie jak ja, otrzymało tutaj azyl polityczny - mówiła w rozmowie z dziennikarzami.

Proces przeciwko Owsiannikowej wytoczył jej były mąż. Podczas październikowego posiedzenia sądu zeznawali przeciwko niej członkowie jej rodziny, którzy wciąż przebywają w Rosji. Pośród składających zeznania krewnych znaleźli się również jej matka oraz 17-letni syn, który mieszka obecnie z ojcem. - Nie mam żadnych złudzeń co do rosyjskiego sądownictwa. Wszystkie sądy w Rosji są kontrolowane przez Kreml - komentowała wynik procesu Owsiannikowa.

Rosyjski sąd ukarał Marinę Owsiannikową za działalność polityczną. Kobieta sprzeciwiała się wojnie w Ukrainie

Przed rozpoczęciem wojny Marina Owsiannikowa pracowała w rosyjskiej telewizji państwowej Pierwyj Kanał. Po inwazji na Ukrainę kobieta zaprotestowała na wizji przeciwko działaniom jej państwa. Pojawiała się również w okolicach Kremla z transparentami krytykującym rządy Władimira Putina i nazywającymi prezydenta Rosji mordercą. Z powodu swojej działalności Owsiannikowa była zatrzymywana przez policję. Wymierzona została jej kara aresztu domowego oraz grzywny w wysokości 30 tys. rubli. W październiku 2022 r. uciekła z Rosji wraz ze swoją córką. Otrzymała azyl we Francji, skąd wciąż krytykuje działania kremlowskich władz. Po jej ucieczce rosyjski sąd skazał ją zaocznie na osiem i pół roku więzienia za "szerzenie fałszywych informacji na temat Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej".