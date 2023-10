Były kanclerz Niemiec mówi, jak zakończyć wojnę w Ukrainie. "Jest pięć punktów"

- W 2022 r. otrzymałem z Ukrainy zapytanie, czy mógłbym pośredniczyć między Rosją a Ukrainą. Pytanie dotyczyło tego, czy mógłbym przekazać wiadomość Putinowi. Pojawił się także ktoś, kto miał bardzo bliskie stosunki z samym prezydentem Ukrainy, był to Rustem Umerow, obecny minister obrony Ukrainy. Jest członkiem mniejszości krymsko-tatarskiej. Potem pojawiło się pytanie: jak zakończyć wojnę? - mówił były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla "Berliner Zeitung".

REKLAMA

Zobacz wideo Draginja Nadażdin: Czekamy tylko na sygnał do wjazdu z większą pomocą dla Strefy Gazy

- Jest pięć punktów. Po pierwsze: zrzeczenie się przez Ukrainę członkostwa w NATO. Ukraina i tak nie jest w stanie spełnić tych warunków. Po drugie: problem języka. Ukraiński parlament zniósł dwujęzyczność. To trzeba zmienić. Po trzecie: Donbas pozostaje częścią Ukrainy. Ale Donbas potrzebuje większej autonomii. Działającym modelem byłby Południowy Tyrol. Po czwarte: Ukraina potrzebuje także gwarancji bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i Niemcy powinny zapewnić te gwarancje. Po piąte: Krym. Od kiedy Krym jest rosyjski? Dla Rosji Krym to coś więcej niż tylko region, ale część jego historii. Wojnę można by zakończyć, gdyby w grę nie wchodziły interesy geopolityczne - dodał Schröder.

Według byłego niemieckiego kanclerza "jedynymi ludźmi, którzy mogliby rozstrzygnąć wojnę z Ukrainą, są Amerykanie". - Podczas negocjacji pokojowych w marcu 2022 r. w Stambule z Rustemem Umerowem Ukraińcy nie zgodzili się na pokój, ponieważ im na to nie pozwolono. Najpierw musieli zapytać Amerykanów o wszystko, o czym rozmawiali. Odbyłem dwie rozmowy z Umirowem, potem rozmowę w cztery oczy z Putinem, a następnie z jego wysłannikiem - opowiadał polityk. Jak dodał, "ostatecznie nic się nie stało". - Moje wrażenie: nic nie mogło się wydarzyć, ponieważ o wszystkim innym zadecydowano w Waszyngtonie - ocenił. Stwierdził, że "Amerykanie rzekomo nie chcieli kompromisu między Ukrainą a Rosją" i "Amerykanie wierzą, że mogą powstrzymać Rosjan".

Gerhard Schroeder był kanclerzem Niemiec w latach 1998-2005. W latach 2017-2022 pełnił funkcję szefa rady dyrektorów w rosyjskim koncernie naftowym Rosnieft. Uważany jest za przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina.

Władimir Putin o byłym kanclerzu Niemiec

O Gerharda Schrödera Władimir Putin był pytany w programie "Moskwa. Kreml. Putin". Kremlowski korespondent Paweł Zarubin stwierdził, że były kanclerz "doświadcza upokorzenia", bo na ważnych uroczystościach usadza się go z dala od obecnego kanclerza Niemiec Olafa Scholza, "aby nie znalazł się z nim w tym samym kadrze".

- Chcę więc powiedzieć: im dalej jesteście od Schrödera, tym bliżej jesteście Anthony’ego Roty, przewodniczącego kanadyjskiego parlamentu, który sympatyzuje z nazistami - skomentował Władimir Putin, powtarzając to zdanie w języku niemieckim, by "było go słychać w Niemczech". - W Niemczech jest wielu porządnych ludzi i jestem pewien, że wielu to usłyszy - mówił.

Nawiązał tym samym do incydentu, do którego doszło we wrześniu w kanadyjskim parlamencie. Gościł tam wtedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Po nim przemówienie wygłosił przewodniczący Izby Gmin Anthony Rota, który wspomniał o 98-letnim ukraińskim imigrancie, Jarosławie Hunce. Rota nazwał go "bohaterem kanadyjskim i ukraińskim", który rzekomo walczył o ukraińską niepodległość. Były żołnierz otrzymał owację na stojąco, klaskał też Wołodymyr Zełenski. Jarosław Hunka służył w 14. Dywizji Grenadierów Waffen SS-Galizien. Jednostka ta między innymi dokonywała mordów na ludności polskiej i żydowskiej. Anthony Rota szybko przeprosił potem za pochwałę Ukraińca, który służył w nazistowskiej jednostce. Spiker podał się niedługo później do dymisji.

Prezydent Wołodymyr Zełenski: Ukraina nigdy się nie złamie

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że nadzieje Rosji w sprawie pokonania jego kraju są płonne. - Ukraina nigdy się nie złamie - podkreślił Zełenski w wystąpieniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy mobilizował swoich rodaków do dalszego stawiania oporu rosyjskim najeźdźcom. Jak zaznaczył, każdego dnia potrzebne jest wywieranie presji na najeźdźcach i posuwanie się do przodu, niezależnie czy o kilometr czy o 500 metrów. - To wzmacnia nasze państwo i zachęca cały świat do pomagania nam. To też pokazuje, że rosyjski terror nie działa - mówił Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że w niedzielę doszło do 82 potyczek z rosyjskim wojskiem. Najcięższe walki toczyły się w pobliżu Awdijiwki, Marjinki i Kupiańska.