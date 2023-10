Łukaszenka nie ufa własnym synom? "Jedyny człowiek, który mnie naprawdę kocha"

Fragment książki publikujemy dzięki uprzejmości wydawnictwa "Czerwone i Czarne".

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Holland: Działanie władz na wschodniej granicy jest nie tylko niehumanitarne, ale i antypolskie

Wiele lat temu jako dziecko uczestniczyłem w przyjęciu, w którym brał udział Saddam Husajn. Miałem wówczas dziesięć lub jedenaście lat i często towarzyszyłem ojcu, który był ambasadorem w Iraku, w różnego rodzaju przyjęciach dyplomatycznych w Bagdadzie. W tym, w którym wziął udział Saddam, gdyby obecność Husajna była z góry zapowiedziana, na pewno nie mógłbym uczestniczyć, bo ojciec nigdy by mnie na takie przyjęcie nie zabrał. Bywało jednak i tak, że Saddam pojawiał się na różnych spotkaniach nieoczekiwanie. Tak stało się właśnie wtedy. Pamiętam jak dziś moment, kiedy Saddam wszedł na salę. Nie chodzi mi przy tym o to, że otaczała go ogromna liczba ochroniarzy, ale o to, że gdy się tam znalazł, czuło się, jakby na sali pojawiła się jakaś skumulowana energia. Milkły wszystkie głosy i od razu było wiadomo, kto jest tu najważniejszy. Husajn był oczywiście przerażającym dyktatorem, ale moje wrażenie z perspektywy dziecka sprowadzało się do tego, że na salę wszedł superman. Saddam witał się z kolejnymi ambasadorami. W pewnym momencie przywitał się z moim ojcem i ze mną. Również w tym uścisku dłoni było coś specjalnego, albo w każdym razie byłem pod takim wrażeniem, że zapamiętałem to, jakby było w tym coś wyjątkowego.

Gdy spotkałem Aleksandra Grigoriewicza Łukaszenkę, poczułem w nim ten rodzaj siły, który bił od Husajna. Oczywiście nie porównuję obydwu tych postaci, bo przy wszystkich swoich grzechach nie sposób porównywać Łukaszenki z Husajnem, ale gdy rzecz dotyczy charyzmy i siły, widzę między nimi pewne podobieństwa. Łukaszenka jest bardzo postawnym mężczyzną. Rzucają się w oczy jego ogromne dłonie, które zresztą często stara się ukryć, w specyficzny sposób zaplatając ręce. W ostatnich latach pojawiały się informacje, że białoruski dyktator podupadł na zdrowiu, ale na razie żadnych wyraźniejszych tego śladów nie widać.

***

Łukaszenka w chwili, w której trafiłem na Białoruś, prezydentem był już tylko formalnie. W rzeczywistości bowiem był już królem, szachinszachem, cesarzem i dożywotnim prezydentem. Niemal Panem Bogiem. Ale zaczął z wolna tracić charyzmę i słuch społeczny. Stawał się oderwany od rzeczywistości i nie dostrzegał tego, że na Białorusi wyrosło całe nowe pokolenie ludzi, których nie był w stanie niczym uwieść. Łukaszenka na tym etapie skupiał się bowiem już nie wsłuchiwaniu się w głos ludu, ale na majestacie władzy, na pompie i celebrze. Miarą oderwania Aleksandra Grigoriewicza od rzeczywistości była budowa monumentalnego Pałacu Prezydenckiego, który – dodajmy – architektonicznie przypomina pałac postawiony w tych samych latach w Ankarze przez Erdogana.

Okazało się, że najgroźniejsi nie byli jednak ani Rosjanie, ani Zachód, ale natura. Najbliższy zadania Łukaszence coup de grâce był wirus covid. Nawet nie dlatego, że sam Łukaszenka ciężko chorował, ale dlatego że pandemia zniszczyła podstawy mitu Aleksandra Grigoriewicza. Zbudował on bowiem, w dużym stopniu zresztą mający podstawy w rzeczywistości, mit siebie samego jako ojca narodu. Kiedy wybuchła pandemia, Łukaszenka całkowicie ją zignorował. Czy zrobił to, by po raz kolejny pokazać, że niczego się nie boi, czy nie zrozumiał zagrożenia, nie ma żadnego znaczenia. Bali się bowiem ludzie, a tu nagle odkryli, że ich prezydenta nic to nie obchodzi. W moim najgłębszym przekonaniu covid, a w zasadzie reakcja czy też raczej brak reakcji Łukaszenki na covid, przyczynił się w fundamentalny sposób do wybuchu protestów społecznych po sfałszowanych przez reżim wyborach latem 2020 roku na Białorusi.

Pacyfikacja demonstracji latem 2020 roku była niebywale brutalna. Łukaszenka przekroczył wówczas, jak sądzę, również pewną psychologiczną granicę, chociaż dla uczciwości trzeba zaznaczyć, że nie jest to człowiek, który nie miałby rąk umaczanych we krwi już wcześniej. Nie zmienia to faktu, że aż do 2020 roku Łukaszenka mimo wszystko jednak oscylował pomiędzy miękkim a twardym autorytaryzmem. Latem 2020 roku stał się już dyktatorem z prawdziwego zdarzenia.

***

Przy okazji uroczystości z okazji wyzwolenia Mińska, Łukaszenka przybył na uroczystość wspólnie ze swoim najmłodszym, wówczas sześcioletnim synem Kolą. W pewnym momencie spiker zapowiedział przemówienie prezydenta. Łukaszenka ruszył do pulpitu i wziął ze sobą Kolę. Fakt, że w tak ostentacyjny sposób pojawiał się wszędzie z nieślubnym dzieckiem w konserwatywnym, białoruskim społeczeństwie, nie był odbierany pozytywnie. Łukaszenka poza Kolą ma jeszcze dwóch synów. Najstarszego Wiktora, który związany jest ze strukturami siłowymi, i średniego Dymitra, będącego szefem prezydenckiego klubu sportowego i uważanego za kasjera rodziny. Byłem świadkiem, kiedy w bardzo wąskim gronie Łukaszenka zapytany o to, dlaczego pojawia się wszędzie z Kolą, mimo iż nie jest to dobrze odbierane w społeczeństwie, odparł: "Bo to jedyny człowiek, który mnie naprawdę kocha". Na uwagę, że ma przecież jeszcze dwóch synów, zareagował kpiącym spojrzeniem. Wtedy przeszły mnie ciarki. Zrozumiałem, że Łukaszenka jest archetypem dyktatora. Jest człowiekiem, który nikomu – w tym również swoim dwóm starszym synom – nie ufa.

***

Tym, czego nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, myśląc o Łukaszence, jest to, pochodną jakiej aberracji – o ile z aberracją, a nie z uwikłaniami agenturalnymi mieliśmy do czynienia – była decyzja o poparciu przez Polskę Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich w 1994 roku. To skądinąd coś, o czym w naszym kraju niemal nigdy się nie mówi. Tymczasem zaś nasz kraj dwadzieścia dziewięć lat temu udzielił poparcia Aleksandrowi Łukaszence i nie mam tu na myśli poparcia jedynie politycznego czy też symbolicznego. Ci, którzy w 1994 roku przekonali władze państwa, że powinniśmy poprzeć Aleksandra Łukaszenkę jako kandydata na prezydenta, nigdy nie ponieśli za to odpowiedzialności i nigdy nie zostali z owego faktu rozliczeni.

Wszystkie cechy charakteru Łukaszenki wskazywały tymczasem na to, że jest to człowiek ze skłonnościami autorytarnymi i niemający skrupułów jeśli chodzi o stosowanie przemocy. Jeszcze jako dyrektor sowchozu zasłynął wszak pobiciem podwładnego. Z psychologicznego punktu widzenia Łukaszenka od początku spełniał wszystkie warunki kogoś, kto będzie w stanie szybko przekształcić państwo w quasi-demokrację, a z czasem w pełną już dyktaturę. Poparcie Łukaszenki było straszliwym błędem.

Łukaszenka niewątpliwie jest człowiekiem, który ma krew na rękach. Można w tym miejscu wymienić przynajmniej kilku polityków, takich jak chociażby minister spraw wewnętrznych Jurij Zacharienko czy też polityk Wiktar Hanczar, którzy "zniknęli", czyli mówiąc krótko, zostali zlikwidowani przez działający w latach dziewięćdziesiątych szwadron śmierci Łukaszenki. Do legendy przeszły również słowa Łukaszenki skierowane do jednego ze współpracowników, który, gdy oponował przeciwko pomysłom prezydenta, usłyszał, że będzie podkładem pod autostradę. Najprawdopodobniej właśnie pod asfaltem znajdują się ciała niektórych przeciwników Łukaszenki. W czasie jednej z uroczystości wielkanocnych wygłosił on w cerkwi przemówienie, którego istotą było to, że naród i państwo są świętością. Stwierdził, że "mądrzy ludzie, tacy jak patriarcha, to rozumieją i dlatego patriarcha był, jest i będzie, a byli też i tacy politycy, którzy tego nie rozumieli. No i ich nie ma". Biorąc pod uwagę, że kilku polityków w początkach władzy Łukaszenki "zniknęło" w niejasnych okolicznościach, zabrzmiało to co najmniej złowieszczo. Wszyscy zgromadzeni wówczas w cerkwi, z patriarchą na czele, ewidentnie czuli zażenowanie, ale cóż było robić. Patriarcha wzniósł oczy ku niebu i powiedział: "Chrystos woskres". Ja zaś stałem obok ambasadora Francji, który szeptem powiedział mi, że poziom perwersji jest nawet jak na jego trzydzieści lat w dyplomacji poza skalą.

Brutalność i dosadność Łukaszenki narodowi się jednak podobała. Przede wszystkim bowiem w analogicznie brutalny sposób Łukaszenka rozprawił się z mafią i bandytami, którzy terroryzowali na początku lat dziewięćdziesiątych białoruską prowincję. W tym sensie dyktatura Łukaszenki była pochodną autorytaryzmu, który istniał w świadomości społecznej większości Białorusinów. To się oczywiście przez lata zmieniło, czego wyrazem były wielusettysięczne protesty przeciwko Łukaszence.

Równocześnie jednak nie można odmówić Aleksandrowi Grigoriewiczowi tego, że skonstruował państwo, które w odróżnieniu od Rosji i Ukrainy było zdecydowanie mniej skorumpowane. Nieporównywalnie niższy poziom korupcji miał też jeden skutek stabilizujący system w momencie realnego spadku popularności Łukaszenki. O ile bowiem w putinowskiej Rosji, ale również w Ukrainie czasów rządów Wiktora Janukowycza dobrze mieli się generałowie, którym pozwalano kraść, i pułkownicy, którym pozwalano kraść nieco mniej niż generałom, ale więcej niż zwykłym milicjantom, którzy musieli kraść na własną rękę, to już na Białorusi dobrze – a w każdym razie lepiej niż przeciętny człowiek – żył i generał, i porucznik. Łukaszenka stworzył system, w którym w interesie każdego najniższego nawet stopniem funkcjonariusza było przetrwanie systemu. Dokładnie to spowodowało, że nawet wielusettysięczne protesty nie były w stanie obalić Łukaszenki. Bronili go bowiem nie tylko ludzie z najbliższego otoczenia i wyżsi rangą urzędnicy oraz oficerowie, ale cała klasa społeczna ludzi, którzy zawdzięczali mu przyzwoity poziom życia.

***

W Polsce traktujemy Łukaszenkę jak prostaka, by nie rzec kmiota. Czasami żartobliwie – choć w gruncie rzeczy nie jest to wesołe – mówię, że największym dramatem polskiej polityki na kierunku białoruskim jest to, że Aleksander Łukaszenka nie był lekarzem czy prawnikiem, albo jeszcze lepiej socjologiem, lub historykiem, bo wtedy byśmy go chociaż traktowali na serio. Łukaszenka był dyrektorem sowchozu (w Polsce zazwyczaj mówi się, że kołchozu) czyli w oczach naszych elit, skądinąd częściej przypisujących sobie zacne pochodzenie niż realnie je mających, był "wieśniakiem".

Łukaszenka zresztą bardzo dbał o wizerunek prostaczka. Tyle że w mojej ocenie była to od początku świadoma kreacja, na którą i inteligencka białoruska opozycja, i my daliśmy się nabrać. W moim najgłębszym przekonaniu nauczył się oczywistej w świecie polityki prawdy, że bycie niedocenianym jest tym, co daje siłę.

Okładka książki 'Demon zza miedzy' Czerwone i Czarne