Czechy. Ciężarówka wjechała pod pędzący pociąg. Na nagraniach widać kulę ognia [WIDEO]

Do zdarzenia doszło 17 października w czeskim Ołomuńcu. Kierowca ciężarówki z naczepą, który jechał z Hodolan do ulicy Pavlovickiej, prawdopodobnie nie zachował wystarczającej ostrożności podczas jazdy i wjechał na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. W tym samym czasie po torach przejeżdżał pociąg osobowy jadący z Velké Bystrice do głównego dworca kolejowego w mieście.

Policja informuje, że pociągiem podróżowało około trzydziestu osób. "W wyniku uderzenia naczepa została oddzielona od ciągnika, którego zbiornik się zapalił. Płomienie objęły cały pociąg towarowy, pociąg osobowy oraz samochód, który dojechał do przejazdu w kierunku przeciwnym do ciężarówki" - czytamy. Na udostępnionym w sieci filmie widzimy, jak kula ognia unosi się w powietrze.

Czechy. Zderzenie ciężarówki z pociągiem. Co najmniej osiem osób rannych w zdarzeniu

W wypadku ranni zostali kierowca ciężarówki, konduktor i co najmniej sześć osób podróżujących pociągiem. Szkody wstępnie oszacowano na ponad 30 milionów koron (ok. pięciu i pół mln zł).

Śledczy z ołomunieckiego oddziału okręgowego wszczęli postępowanie karne wobec 65-letniego cudzoziemca. Z informacji przekazywanych przez internautów w sieci wynika, że był to Polak. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

