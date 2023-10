Joe Biden: Izrael powinien opóźnić inwazję na Gazę. Wskazał na inny priorytet

Prezydent USA Joe Biden zapytany w piątek przez reportera, czy Izrael powinien opóźnić potencjalną inwazję lądową na Gazę do czasu uwolnienia większej liczby zakładników, odpowiedział, że jego zdaniem tak powinno się stać - informuje Reuters.

REKLAMA

Zobacz wideo USA wsparło Izrael. Parzekazano izraelskiej armii opancerzone pojazdy [Źródło: Reuters]

W ocenie amerykańskiego przywódcy priorytetem powinno być uwolnienie zakładników. Jak przekazał, organizacja Hamas uwolniła wczoraj Amerykankę i jej nastoletnią córkę, które były przetrzymywane jako zakładniczki od 7 października. Informując o uwolnieniu kobiet prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by do swoich rodzin powrócili także pozostali zakładnicy.

Hamas wciąż przetrzymuje około 200 zakładników różnych narodowości, w tym około kilkunastu Amerykanów. - Są wśród nich dzieci i osoby starsze - mówił w piątek sekretarz stanu USA Antony Blinken.

USA i Unia Europejska są jednomyślne w sprawie Izraela i Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się w piątek w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Podczas spotkania określanego mianem szczytu USA - Unia Europejska obie strony zadeklarowały wsparcie dla Ukrainy i poparły prawo Izraela do obrony przez Hamasem.

Ursula von der Leyen i Charles Michel spędzili w Białym Domu dwie i pół godziny. Przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej odbyli osobne spotkania z Joe Bidenem oraz uczestniczyli w spotkaniu rozszerzonych delegacji.

Prezydent USA mówił, że od początku jego prezydentury zacieśniły się relacje transatlantyckie. - Wspólnie wspieraliśmy odważny naród Ukrainy w obliczu agresji Putina. Wspólnie stawiliśmy czoła wyzwaniom gospodarczym i ustanowiliśmy standardy w relacjami z Chinami. Teraz wspólnie wspieramy Izrael w obliczu przerażającego ataku terrorystycznego Hamasu - mówił Biden.

Michel i von der Leyen podkreślali, że Izrael ma prawo do samoobrony przy poszanowaniu międzynarodowego prawa humanitarnego. - Wydarzenia na Bliskim Wschodzie nie odwrócą naszej uwagi od konieczności zdecydowanego wspierania Ukrainy - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

W sobotę w stolicy Egiptu, Kairze, odbywa się międzynarodowy szczyt pokojowy w sprawie konfliktu między Izraelem a palestyńskim Hamasem, kontrolującym Strefę Gazy. Udział zapowiedziało kilku przywódców rejonu Bliskiego Wschodu, między innymi prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi, prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas i król Bahrajnu Hamad bin Isa Al Khalifa, a także premier Włoch Giorgia Meloni, premier Hiszpanii Pedro Sanchez, premier Grecji Kyriakos Mitsotakis, ministrowie spraw zagranicznych Niemiec – Annalena Baerbock, Francji – Catharine Colonna i Wielkiej Brytanii – James Cleverly. Obecni są również przedstawiciele UE Charles Michel i Josep Borrell oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Konwój ciężarówek z pomocą humanitarną wjeżdża z Egiptu do Strefy Gazy

Konwój 20 ciężarówek z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy rozpoczął przekraczanie przejścia w Rafah na granicy z Egiptem. Poinformowała o tym egipska telewizja państwowa. Według źródeł egipskich ciężarówki wiozą środki medyczne i - jak to określono - "ograniczoną ilość zapasów żywności", głównie konserwy.

W całej Strefie Gazy brakuje niezbędnych do życia środków. Pilnie potrzebna jest wszechstronna pomoc, m.in. zaopatrzenie medyczne, lekarstwa, dostęp do wody pitnej, paliwo dla szpitali i do infrastruktury wodno-sanitarnej. Około miliona dzieci wymaga natychmiastowego wsparcia. Mogą liczyć tylko na pomoc humanitarną.

Przejście w Rafah to jedyny punkt graniczny palestyńskiego terytorium, niekontrolowany przez Izrael. Według agencji AFP po stronie egipskiej czeka ok. 150 ciężarówek z pomocą międzynarodową.

Trzy dni temu prezydent USA Joe Biden oświadczył, że Egipt zgodził się na otwarcie granic ze Strefą Gazy dla pomocy humanitarnej. Kancelaria premiera Izraela Benjamina Netanjahu poinformowała, że zgadza się na jej dostarczanie z Egiptu na południe Strefy Gazy. Jednak do czasu zwrócenia zakładników, których wziął Hamas, nie pozwoli na wysyłanie pomocy ze swego terytorium.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: