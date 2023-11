Trójkąt Alaskański to obszar znany z ogromnej liczby zaginięć, których przyczyny pozostają niewyjaśnione. W przeciwieństwie do większości historii o Trójkącie Bermudzkim, czyli innym podobnym miejscu, tajemnicze incydenty w strefie znajdującej się na Alasce są dobrze udokumentowane. Osoby, które podejmują próby wytłumaczenia fenomenu Trójkąta Alaskańskiego, podają różne, często sensacyjne, wyjaśnienia. Opinię na ten temat przedstawili też naukowcy.

Zobacz wideo Alaska. Zaginiony od kilku tygodni mężczyzna został odnaleziony w lesie. Wydeptał "SOS" w śniegu

Prawdziwa tajemnica to nie Trójkąt Bermudzki, a Trójkąt Alaskański. Ponad 20 tysięcy zaginięć

Trójkąt Alaskański to obszar między trzema amerykańskimi miastami - Anchorage, Barrow i Juneau. Jak możemy przeczytać na portalu iflscience.com, szacuje się, że na tym terenie zaginęło już przeszło 20 tysięcy ludzi. Najbardziej znana osoba, która zaginęła w Trójkącie Alaskańskim, to Thomas Hale Boggs Sr., były przywódca Demokratów w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. 16 października 1972 r. polityk leciał samolotem z Anchorage do Juneau.

Nigdy nie zdołano odnaleźć ciała mężczyzny ani samolotu. Thomas Hale Boggs Sr. był członkiem komisji badającej zabójstwo prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego. Niektórzy uważają, że Boggs przypłacił swoją działalność życiem, ponieważ nie chciano, aby ujawnił prawdę o zamachu na Kennedy'ego. Po zaginięciu Boggsa zaczęto odnotowywać wszystkie osoby, które przepadły bez śladu w Trójkącie Alaskańskim.

USA. Co jest przyczyną zaginięć w Trójkącie Alaskańskim? Hipotezy o UFO i nieprzyjaznej ludziom przyrodzie

Wśród hipotez na temat przyczyn tajemniczych zaginięć pojawiają się rozmaite domysły. Niektórzy sądzą, że zagadka Trójkąta Alaskańskiego ma związek z UFO. Zwolennicy tej teorii powołują się m.in. na incydent z 1986 r. Pilot japońskiego samolotu transportowego twierdził wówczas, że dostrzegł niezidentyfikowane obiekty latające, gdy jego maszyna znalazła się na obszarze Trójkąta Alaskańskiego.

Inne osoby opowiadające się za wyjaśnieniami alternatywnymi względem nauki głównego nurtu twierdzą, że zaginięcia w Trójkącie Alaskańskim to skutek działalności istoty o imieniu Kushtaka, mitycznego stworzenia obecnego w wierzeniach rdzennej ludności Ameryki Północnej.

Naukowcy przedstawiają inną wersję zdarzeń. Ich zdaniem Trójkąt Alaskański to obszar wyjątkowo niesprzyjający ludziom. Podkreślają, że ryzyko zaginięcia na rozległym pustkowiu, gdzie żyją niebezpieczne zwierzęta i panuje bardzo niska temperatura, jest duże. Ponadto na obszarze Trójkąta Alaskańskiego odkryto anomalię magnetyczną, która zaburza pracę kompasów i może prowadzić do dezorientacji oraz wywoływać halucynacje.