Rosjanie próbują odzyskać inicjatywę i wytrącić Ukraińców z równowagi. Płacą za to ciężkimi stratami

To co Rosjanie zyskują w zamian za hekatombę swoich żołnierzy, to przyciągnięcie uwagi i sił Ukraińców. Odciągają w ten sposób je z Zaporoża, gdzie intensywność walk spadła, a ukraińskie postępy w rejonie Robotyne i Werbowe praktycznie zamarły.

Krwawa łaźnia w Donbasie

Już od ponad tygodnia Ukraińcy w swoich oficjalnych raportach twierdzą, że Rosjanie ponoszą bardzo ciężkie straty. Te za 19 października są wręcz rekordowe, jeśli chodzi o ciężkie pojazdy: 55 czołgów i 120 bojowych wozów piechoty oraz transporterów opancerzonych. Do tego 1380 ludzi. Nie wiadomo, ile z tych strat to rejon Awdijiwki, ale przypuszczalnie większość, ponieważ w środę i czwartek Rosjanie mieli wznowić intensywne ataki. Dokładne liczby należy oczywiście traktować z dystansem. To oficjalny przekaz ukraiński, który trudno niezależnie zweryfikować. Udaje się to jedynie z czasem i częściowo, wraz z pojawianiem się nagrań i zdjęć walk. Przykład takich analiz poniżej. Obejmuje pierwszą fazę rosyjskiej ofensywy 10-12 października i jeden wycinek rejonu walk, hałdę żużlu na północno-wschodnim skraju Awdijiwki. Tylko na podejściu do tego ważnego punktu w dwie doby Rosjanie stracili 23 pojazdy, od czołgów po terenowe wozy opancerzone, ale głównie bojowe wozy piechoty.

Druga dotyczy również strat poniesionych w pierwszych dobach, ale nieco dalej na północ na większym obszarze w rejonie wsi Krasnochoriwka, przez który poruszają się rosyjskie kolumny próbujące atakować ukraińskie pozycje dalej na zachód. Ukraińcy urządzili tam strefę śmierci. Na nagraniach i zdjęciach doliczono się co najmniej 63 zniszczonych ciężkich pojazdów.

Przy czym to nadal tylko wycinek rejonu walk i efekty kilku pierwszych dni walk. Oznacza to, że na polach wokół Awdijiwki Rosjanie naprawdę musieli stracić już ogromne ilości ludzi oraz sprzętu. Przy czym to nie koniec. To samo konto, które wykonało pierwszą zacytowaną analizę, twierdzi, że 19 października w rejonie Awdijiwki był najprawdopodobniej największą pojedynczą katastrofą Rosjan od początku wojny. Pomimo prowadzenia przez ukraińskiego żołnierza, jest od dawna dobrym źródłem wyważonych doniesień na temat walk w Ukrainie, wobec czego można wierzyć, że to był naprawdę zły dzień dla Rosjan. Pośrednio potwierdzają to oficjalne doniesienia ukraińskiego wojska.

Nagranie innowacyjnego sposobu minowania potencjalnych tras natarcia Rosjan. Ukraiński chałupniczo wykonany zdalnie sterowany układacz min. Niestety spostrzeżony przez Rosjan i ostrzelany.

Pomimo takich koszmarnych strat, Rosjanie nie zyskali na razie nic konkretnego. Według słów samych rosyjskich żołnierzy walczących w okolicy tylko pierwsze dni walk napawały optymizmem. Dzięki silnemu wsparciu artylerii i lotnictwa oraz przyzwoitej koordynacji na ziemi udało się zająć i oczyścić szereg wysuniętych ukraińskich pozycji. Z kolejnymi dniami wsparcie i koordynacja słabło, straty rosły, a ukraiński opór tężał. Po tygodniu walk nie byli już w stanie ruszyć się naprzód. Ukraińcy mają równać z ziemią każdą utraconą pozycję, przez co Rosjanie nie mogą ich utrzymać. W praktyce efektem walk ma być poszerzenie strefy niczyjej, ale nie zdobycie jakiegoś nowego terenu przez rosyjskie wojsko. Nie widać realnego zagrożenia okrążeniem Awdijiwki.

Rejon Awdijiwki. Zamysł Rosjan jest ewidentny, odciąć lub częściowo odciąć miasto od zaplecza Fot. WarMapper/X

To, co zyskali Rosjanie, to najprawdopodobniej ściągnięcie w rejon walk ukraińskich posiłków w postaci oddziałów artylerii oraz strumienia amunicji. Z jednej strony oznacza to osłabienie presji Ukraińców w Zaporożu i w rejonie Bachmutu, jednak pytanie, jakim kosztem i czy było to warte.

Stagnacja na froncie

Faktem jest, że ukraińskie wojsko też nie ma istotnych postępów w miejscach, gdzie próbuje działać ofensywnie. Na Zaporożu, gdzie przez lato toczyły się zażarte walki, od ponad miesiąca Ukraińcy nie mogą pochwalić się żadnymi istotnymi zyskami w terenie, poza skromnym rozszerzeniem szerokości ich włamania w pozycje Rosjan. Rosyjska obrona generalnie się trzyma i nie ma żadnych sygnałów wskazujących na jej pękanie. Wręcz przeciwnie, w ostatnich dniach Rosjanie mieli nawet odbić jedną z pozycji w centrum rejonu walk, zajętą przez Ukraińców jeszcze we wrześniu. Zmniejszyła się też ilość nagrań z walk w tym rejonie, co może wskazywać na osłabnięcie ich intensywności. Ukraińcy nieustannie donoszą o bombardowaniu i ostrzale ich zaplecza.

W rejonie Bachmutu jest nieco lepiej, bo drobne postępy na południe od ruin miasta można odnotować. Jednak w porównaniu do sierpnia, są one znaczni wolniejsze, a intensywność walk jest mniejsza. Ukraińcy ciągle nie zdołali przekroczyć linii kolejowej, do której generalnie dotarli już ponad miesiąc temu. Nadal czyszczą ostatnie pozycje Rosjan po swojej, zachodniej stronie torów oraz próbują wejść do wsi Kurdiumiwka. Zyski terenowe można liczyć w jednym polu albo zagajniku na tydzień lub dwa. Tak jak przez całe lato, to ciągle jest kierunek pomocniczy, o drugorzędnym znaczeniu. W walkach odznacza się 3. Brygada Szturmowa stworzona na bazie ludzi ruchu Azow, dla której walki na południe od Bachmutu są już źródłem tożsamości i dumy.

Na innych odcinkach frontu trwa podobna ciągła wymiana ciosów bez większych efektów. W ostatnich dniach Ukraińcy mieli poprawić swoje pozycje w rejonie Kupiańska na samej północy rejonu walk, gdzie od lipca Rosjanie już kilka razy zapowiadali wielkie ofensywy, przełamania i apokalipsy. Skończyło się wiązaniem sił Ukraińców, ale nie jakimiś istotnymi sukcesami w terenie. Kilkadziesiąt kilometrów dalej na południe, w rejonie miasta Swatowe, to Rosjanie miejscami posunęli się naprzód w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale to też raczej korekty o kilka zagajników na zachód niż jakieś istotne zmiany w przebiegu linii frontu. Ukraińcy twierdzą, że ceną za te sukcesy były dotkliwe straty w ludziach i sprzęcie. Taką narrację wzmacniają świeżymi zdjęciami 4 zniszczonych tuż obok siebie BWP-3, czyli najnowocześniejszych rosyjskich bojowych wozów piechoty.

Spektakularne zniszczenie rosyjskiego systemu artylerii rakietowej krótkiego zasięgu TOS-1

Nietypowe wydarzenie miało miejsce jedynie w obwodzie chersońskim. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Ukraińcy dokonali większego desantu na rosyjskim brzegu Dniepru, w pobliżu zerwanego mostu kolejowego kilka kilometrów na wschód od Chersonia. Miały go dokonać pododdziały z dwóch brygad piechoty morskiej działających w tej okolicy. Ukraińcy po wylądowaniu mieli pokonać kilka kilometrów naprzód przez tereny podmokłe i wejść do wsi Pojima i Piszaniwka, położonych już na wyższym suchym terenie. Początkowo źródła rosyjskie sugerowały, że to coś większego i poważna operacja desantowa, którą przepowiadali już wielokrotnie w ostatnich miesiącach. Z perspektywy kilku dni wydaje się jednak, że to kolejny rajd rozpoznawczy ograniczonymi siłami. Są dowody na to, że Ukraińcy utrzymują niewielki przyczółek obok ruin mostu i tyle. Nie ma śladów żadnej większej operacji desantowej czy budowy przepraw.

Ukraiński desant w rejonie Chersonia Fot. WarMapper/X

Trzeba przyznać, to już po ofensywie Ukrainy

Patrząc na ogólną sytuację, można już zaryzykować stwierdzenie, że letnia ofensywa ukraińska skończyła się porażką. Nikt tego oficjalnie nie ogłosi, ale od miesiąca front na Zaporożu niemal nie drgnął, a natężenie walk spadło w porównaniu z czerwcem, lipcem oraz sierpniem. Rosjanie czują się na tyle pewnie, że byli w stanie przeznaczyć znaczne siły na operację w rejonie Awdijiwki, a nie na wzmacnianie linii obronnych na południu. Zmuszają w ten sposób Ukraińców do dalszego zmniejszenia presji na Zaporożu i zabrania sił do wzmocnienia obrony w Donbasie. Da to zapewne przynajmniej ograniczone wytchnienie oddziałom zaporoskim. Już od sierpnia nie brakuje głosów, że ofensywa wcale nie skończyła się porażką, jedynie przybrała inną formę, powolną i metodyczną. Po tym jak wszystkie próby dużych zmechanizowanych uderzeń kończyły się poważnymi stratami. Jednak nawet te powolne i metodyczne działania niewielkich grup piechoty od połowy września nie dają większych efektów.

Tak więc próba przełamania frontu i wyzwolenia Zaporoża na poziomie strategicznym się nie powiodła. Na razie. Wiele wskazuje jednak na to, że za sprawą szybkiej zmiany taktyki po pierwszych bolesnych stratach, niepowodzenie operacji nie skończyło się dla Ukraińców tragicznym uszczupleniem sił. Czyli zachowali większość potencjału do kolejnych prób. Rosjanie najpewniej ponieśli podobne lub nawet większe za sprawą lokalnej przewagi ukraińskiej artylerii. Po sukcesie, jakim było wytrzymanie ukraińskiego ataku, teraz jednak sami rzucili się do ofensywy. Z jakimi skutkami widzimy pod Awdijiwką.

Nie jest więc wykluczone, że w perspektywie kilku miesięcy sytuacja na Zaporożu zmieni się na korzyść Ukraińców. Tylko nie w wyniku bezpośrednich uderzeń będących kontynuacją operacji zapoczątkowanej w czerwcu, ale raczej ciągłego wykrwawiania i wymęczania Rosjan, przy ich ochoczej współpracy. Sytuację na korzyść Ukrainy może zmienić też nadejście sezonu mokrego, który utrudni funkcjonowanie rozciągniętej rosyjskiej logistyki na Zaporożu. Dodatkowo Ukraińcy mają już upragnione rakiety ATACMS o zasięgu 165 kilometrów, a zimą mają też dostać GLSDB o zasięgu 150 kilometrów. Wymusi to na Rosjanach kolejne odsunięcie składów logistycznych od linii frontu, co jeszcze bardziej utrudni działanie zaopatrzeniowców. Być może pozwoli to wreszcie dokonać istotnego wyłomu w ich liniach obronnych.