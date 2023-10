Orban i Putin ściskają sobie dłonie. Zniesmaczona premierka Estonii krytykuje Węgry. Jest riposta

Według doniesień portalu Politico premier Węgier spotkał się 17 października z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem w jego rządowym pensjonacie. Viktor Orban zapewnił, że "Węgry nigdy nie dążyły do konfrontacji z Rosją". Politycy wymienili pierwszy sfotografowany uścisk dłoni od wybuchu wojny w Ukrainie, co zwróciło uwagę premierki Estonii. Kaja Kallas kolejnego dnia skomentowała tę wymianę uprzejmości.

Rosja. Viktor Orban uścisnął dłoń Władimira Putina. Premierka Estonii: Jak można uścisnąć dłoń przestępcy?

Premierka Estonii Kaja Kallas stwierdziła, że widok premiera państwa członkowskiego UE Viktora Orbana ściskającego dłoń prezydenta Rosji Władimira Putina jest bardzo nieprzyjemny. Dodała, że to zaprzecza logice, jeżeli weźmie się pod uwagę dawne relacje Budapesztu i Moskwy. - Jak można uścisnąć dłoń przestępcy, który prowadzi agresywną wojnę, zwłaszcza jeśli pochodzi się z kraju, który ma historię taką jak Węgry? - powiedziała premierka Estonii Kaja Kallas w rozmowie z Agencją Reutera.

- To, co wydarzyło się na Węgrzech, i co zrobili tam Rosjanie, nie jest tak odległą przeszłością - powiedziała Kallas, nawiązując do powstania węgierskiego z 1956 roku, które zostało krwawo stłumione przez radzieckie wojsko. Zginęło wówczas co najmniej 2600 Węgrów i 600 żołnierzy ZSRR.

Węgry. Peter Szijjarto odpowiedział premierce Estonii. "Hipokryzja osiągnęła szczyt"

Szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto zareagował na słowa premierki Estonii. Stwierdził, że mąż Kaji Kallas miał udziały w spółce, która dostarczała rosyjskiej fabryce surowce o wartości 30 milionów euro, nawet po wybuchu wojny. "Hipokryzja osiągnęła szczyt" - napisał węgierski polityk w mediach społecznościowych.

Agencja Reutera przypomniała, że Węgry angażują się w relacje z Rosją bardziej niż inne państwa UE. W związku z tym kraj ten jest postrzegany jako kluczowy potencjalny przeciwnik podczas rozmów akcesyjnych z Kijowem, które mają się odbyć w grudniu. Decyzje, które mają wówczas zapaść, wymagają jednomyślnego poparcia 27 członków bloku. Bruksela ma rozważać odblokowanie dla Węgier miliardów euro zamrożonych w związku z obawami dotyczącymi praworządności, aby uzyskać zgodę Budapesztu na dalszą pomoc Ukrainie, w tym rozpoczęcie rozmów o członkostwie tego kraju w UE.