Raport Pentagonu nie pozostawia złudzeń: Chiny gwałtownie rozbudowały arsenał nuklearny

W rocznym raporcie, który sporządził Pentagon, stwierdzono, że Chiny posiadają obecnie około 500 operacyjnych głowic bojowych. Ale Pekin planuje podwoić ich liczbę do 2030 roku. Prezydent Chin Xi Jinping zadeklarował, że do 2049 roku Chiny stworzą "światowej klasy armię". Przywódca odkąd doszedł do władzy w 2012 roku, dąży do modernizacji sił zbrojnych kraju.

Raport Pentagonu: Chiny znacznie zwiększają swój arsenał nuklearny

W analizie stwierdzono też jednak, że Chiny pozostają zaangażowane w politykę "no first use" (rodzaj zobowiązania lub polityki, w której państwo formalnie powstrzymuje się od użycia broni jądrowej lub innej broni masowego rażenia w działaniach wojennych, z wyjątkiem drugiego uderzenia w odwecie za atak). Zdaniem niezależnego Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem, Rosja posiada arsenał nuklearny składający się z około 5 889 głowic, podczas gdy Stany Zjednoczone mogą dysponować 5 244 głowicami.

W 2021 roku Departament Obrony USA szacował z kolei, że Chiny dysponują około 400 głowicami. - Nie próbujemy sugerować dużego odejścia od tego, dokąd [Chiny] zmierzały, ale sugerujemy, że są na dobrej drodze, aby przekroczyć poprzednie prognozy - powiedział dziennikarzom w czwartek wysoki rangą amerykański urzędnik w resorcie obrony, dodając, że kwestia ta "budzi wiele obaw". W raporcie Pentagonu stwierdzono, że obecne dążenie Chin do zwiększenia arsenału nuklearnego "przyćmiewa poprzednie próby zarówno pod względem skali, jak i złożoności". Amerykańscy urzędnicy stwierdzili, że Pekin prawdopodobnie zakończył budowę trzech nowych skupisk obiektów rakietowych w 2022 roku. Według raportu poligony te obejmują co najmniej 300 nowych silosów rakietowych z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, których zasięg przekracza 5 tysięcy kilometrów. Zdaniem USA, Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza stara się również opracować pociski, które "pozwoliłyby Chińskiej Republice Ludowej zagrozić konwencjonalnymi atakami na cele na kontynencie amerykańskim, Hawajach i Alasce".

Henry Boyd z Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Henry'ego Boyda powiedział w rozmowie z BBC, że tempo wzrostu nie wygląda "wyjątkowo", jednak przyznał, że Chiny "działają nieco szybciej niż szacowano". Jak zauważa Associated Press, amerykański raport pojawił się na miesiąc przed spodziewanym spotkaniem Xi Jinpinga z prezydentem USA Joe Bidenem na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w San Francisco w listopadzie.

Chiny: Działania Izraela w Strefie Gazy wykraczają poza samoobronę

Tymczasem minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi skomentował w ubiegłym tygodniu obecną wojnę Izraela z Hamasem. - Działania Izraela w Strefie Gazy przekroczyły zakres samoobrony - powiedział Wang Yi. Polityk podkreślił, że izraelski rząd musi skończyć ze "zbiorowym karaniem ludności Gazy". Stwierdził też, że istnieje potrzeba utworzenia państwa palestyńskiego. Jak informowało chińskie MSZ, Chiny sprzeciwiają się wszystkim działaniom wymierzonym w cywilów, niezgodnym z podstawowymi normami prawa międzynarodowego. W oświadczeniu napisano, że Izrael powinien zgodzić się z apelami społeczności międzynarodowej o zaniechanie działań, mających na celu karania mieszkańców Strefy Gazy.

Jednocześnie szef chińskiego MSZ wezwał obie strony konfliktu do skończenia z przemocą i do negocjacji. Zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa cywilom i udostępnienie im niezbędnej pomocy humanitarnej. Wang Yi dodał, że wszystkie państwa chcące pokoju i sprawiedliwości powinny zażądać najszybszego wejścia w życie "rozwiązania dwupaństwowego", zakładającego stworzenie niepodległego państwa palestyńskiego.