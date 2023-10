Niejawny raport amerykańskiego wywiadu, z którym zapoznała się w czwartek agencja Reuters, szacuje liczbę ofiar śmiertelnych wtorkowego wybuchu w szpitalu w Strefie Gazy na "prawdopodobnie od 100 do 300 osób", ale zaznacza, że liczba ta może ulec zmianie.

Palestyńscy urzędnicy przekonywali, że na skutek "bombardowania" zginęło 471 osób. Takie dane przekazało ministerstwo zdrowia w Strefie Gazy, które jest kierowane przez ludzi z Hamasu. Izrael twierdzi, że wybuch był spowodowany nieudanym wystrzeleniem rakiety przez bojowników. Podobną tezę opisuje Reuters na podstawie amerykańskich ustaleń wywiadowczych.

"Na podstawie raportu wywiadowczego, informacji otrzymanych od służb, materiałów wideo i fotografii z miejsca zdarzenia oceniamy, że to nie Izrael był odpowiedzialny za atak" - piszą Amerykanie. W raporcie stwierdzono, że "zaobserwowano jedynie lekkie uszkodzenia strukturalne w szpitalu" i "nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń głównego budynku szpitala ani kraterów uderzeniowych".

Co spadło na szpital w Gazie?

Analizy materiałów wideo z miejsca zdarzenia podjął się Nathan Ruser z australijskiego think-tanku Australian Strategic Policy Institute, który od lat zajmuje się badaniem materiałów wizualnych z konfliktów na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Azji i Bliskiego Wschodu. Swoje wnioski przedstawiła także GeoConfirmed - organizacja wolontariuszy zajmujących się lokalizowaniem zdjęć i nagrań z konfliktów albo przestępstw. Współpracująca między innymi z organizacją śledczą Bellingcat.

Ruser skupił się na zdjęciach z miejsca tragedii. Jego pierwszy i podstawowy wniosek jest taki, że na terenie szpitala nie widać śladów odpowiadających efektom upadku bomby lotniczej. Jak podkreśla, na fotografiach widoczne jest niewielkie wgłębienie nawierzchni parkingu i dziura w drodze obok. Analityk zaznacza również, że tylko trzy samochody stojące tuż obok nich są wyraźnie uszkodzone. Do tego kilkanaście spalonych, ale inne stojące zaledwie 10 metrów od miejsca upadku obiektu są uszkodzone w lekkim stopniu. Tak samo budynki otaczające miejsce tragedii. "Widać pewne uszkodzenia po odłamkach i wybite szyby, ale ogólnie zniszczenia są ograniczone. Wyraźne jest zniszczenie i poważne uszkodzenie ogrodzenia trawnika obok parkingu oraz rosnącego niedaleko drzewa. To tam leży większość ofiar widocznych na nagraniach z nocy" - pisze. Podstawowy wniosek Rusera jest taki, że nic nie wskazuje na upadek na parking szpitala bomby lotniczej. Jego zdaniem ślady są raczej zbieżne z tymi, jakie zostawiają chałupniczo produkowane rakiety palestyńskich bojówek, wykorzystywane do ataku na Izrael.

Przyglądając się nagraniu z telewizji klatka po klatce, GeoConfirmed dochodzi z kolei do wniosku, że rakieta doznała awarii. Najprawdopodobniej jakiś defekt napędu, w wyniku którego doszło do serii mniejszych wybuchów i towarzyszącej im zmiany kierunku lotu, po którym był ostatni silniejszy, prowadzący do rozerwania pocisku. Kilka sekund później doszło do dwóch eksplozji na terenie szpitala, znajdującego się poniżej. Domniemanie jest takie, że na ziemię blisko siebie spadł przedział napędowy z paliwem, który wywołał pożar wśród samochodów, a na drogę obok głowica, która eksplodowała od uderzenia.

"Awarie palestyńskich rakiet nie są niczym nadzwyczajnym. To najczęściej bardzo prosta broń produkowana chałupniczymi metodami z tego, co akurat jest dostępne i udało się przemycić. Zdjęcia i nagrania wskazują raczej na to, że doszło do tragicznej w skutkach usterki takiej rakiety, a nie do celowego izraelskiego bombardowania szpitala" - pisze Maciek Kucharczyk.

