Niemcy przekażą 50 mln euro na pomoc Strefie Gazy. ONZ: Bliski Wschód jest na skraju przepaści

Annalena Baerbock odbywa podróż na Bliskim Wschodzie. Powiedziała, że celem jej wizyty w regionie jest wyrażenie niezachwianej solidarności i pomoc w zapewnieniu Palestynie wsparcia humanitarnego.

Przed wyjazdem szefowa niemieckiego MSZ podkreślała prawo Izraela do obrony przed terrorem Hamasu i oskarżyła tę grupę terrorystyczną o wykorzystywanie ludności cywilnej Strefy Gazy jako ludzkiej tarczy w konflikcie z Tel Awiwem.

ONZ: Bliski Wschód znalazł się na skraju przepaści

Komisarz generalny Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) Philippe Lazzarini ocenił, że w wyniku wojny pomiędzy Izraelem a Hamasem Bliski Wschód znalazł się na skraju przepaści. W rozmowie z BBC przestrzegł, że przemoc może rozprzestrzenić się na cały region.

Lazzarini potępił atak Hamasu na Izrael, nazywając go "straszliwą, barbarzyńską masakrą". Zaznaczył, że nie usprawiedliwia on jednak prowadzenia wojny bez żadnych ograniczeń. - Nie wierzę, że zabijanie jeszcze większej liczby cywilów leży w interesie przyszłego bezpieczeństwa i pokoju w regionie - powiedział. Sformułowane przez Izrael żądanie przesiedlenia miliona mieszkańców Strefy Gazy nazwał karą zbiorową, która stanowi naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.

Komisarz generalny UNRWA zwrócił uwagę na tragiczną sytuację cywilów w Strefie Gazy, wzywając do utworzenia korytarzy dla pomocy humanitarnej. Podkreślił, że pomoc musi być nieprzerwana i znacząca. Zauważył, że przed wybuchem konfliktu pomoc paliwo i inne rzeczy do Strefy Gazy docierały ciężarówkami - przyjeżdżało ich około 500 dziennie. Obecnie agencja szacuje, że potrzebuje dotrzeć co najmniej z setką ciężarówek dziennie. Philippe Lazzarini wezwał Izraelczyków i wszystkie osoby zaangażowane w konflikt do "poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego". Zaznaczył, że Palestyńczycy odczuwają obecnie "głębokie poczucie opuszczenia przez społeczność międzynarodową".

Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze Strefy Gazy 7 października przez palestyński Hamas. Od tego czasu prowadzi ostrzał enklawy, która dodatkowo została oblężona.

