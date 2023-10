Biden w orędziu o zagrożeniach dla Polski: Jeśli apetyt Putina nie zostanie powstrzymany, to pójdzie on dalej

Joe Biden w telewizyjnym orędziu przekonywał, że nie można pozwolić, by Rosja przejęła kontrolę nad Ukrainą, ponieważ następne w kolejności mogą być Polska lub kraje bałtyckie. - Jeśli apetyt Putina nie zostanie powstrzymany na Ukrainie, to pójdzie on dalej - podkreślał. W przemówieniu prezydent USA porównał działania Rosji wobec Ukrainy do ataku Hamasu na Izrael.

