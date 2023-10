Decyzja w sprawie wkroczenia Izraela do Strefy Gazy. Wojsko dostało "zielone światło"

Minister gospodarki Izraela Nir Barkat zapewnił w rozmowie z ABC News, że "zniszczenie Hamasu jest pierwszym i ostatnim priorytetem Izraela. Polityk dodał, że "skomplikowany system tuneli Hamasu stanie się największym cmentarzem na świecie".

W tej chwili decyzja o wkroczeniu do Strefy Gazy nie jest już na poziomie politycznym, tylko wojskowym. Rząd Izraela dał armii zielone światło, a armia sama wybierze moment do ataku

- mówił.

Minister obrony spotkał się z armią na południu Izraela

Do stacjonujących na południu Izraela żołnierzy pojechał w czwartek izraelski minister obrony Yoav Gallant. Na spotkaniu z członkami armii i najwyższym dowództwem przekazał, aby "zorganizowali się" i "byli gotowi" do wkroczenia do Gazy. "Rozkaz nadejdzie" - zapewnił Gallant i dodał, że niebawem ci, którzy widzą Gazę "z daleka, zobaczą ją od środka". Relację ze spotkania zamieszcza "Haaretz", który przywołuje także słowa gen. dyw. Yarona Finkelmana, szefa Południowego Dowództwa Sił Obronnych Izraela. "Ta wojna została nam narzucona przez bezlitosnego wroga, który zadał nam znaczący cios. Zadajemy im mocne ciosy, a walka przenosi się na ich terytorium. Jesteśmy zdeterminowani, aby zwyciężyć na ich własnym terenie" - mówił w czwartek. Przyznał, że stojące przed Izraelem wyzwania będą ogromne, długotrwałe i intensywne. Niemniej jednak wyraził wiarę w siłę, profesjonalizm i, co najważniejsze, "niezachwianego ducha IDF, który jego zdaniem ostatecznie doprowadzi ich do zwycięstwa".

Izraelski dziennik informuje również o spotkaniu premiera Benjamina Netanjahu z brygadą Golani, jedną z najstarszych w izraelskiej armii, w punkcie zbornym w pobliżu Gazy. "Jestem tutaj z żołnierzami Golani ze wszystkich części kraju. Walczyli jak lwy i będą walczyć jak lwy. Wygramy z pełną mocą" - podkreślił szef izraelskiego rz康u.

Brytyjski premier w Izraelu: Stoimy u waszego boku

"Stoimy u waszego boku" - taka deklaracja padła z ust brytyjskiego premiera podczas wizyty w Izraelu. Po spotkaniu z premierem Benjaminem Netanjahu politycy mówili o solidarności w walce z Hamasem. Izraelski premier porównywał sytuację swego kraju z sytuacją Brytyjczyków podczas II Wojny Światowej. "80 lat temu cywilizowany świat stał przy waszym boku podczas waszej najczarniejszej godziny. Dziś to nasza najczarniejsza godzina. I najczarniejsza godzina świata. Musimy być razem" - apelował. "Najczarniejsza godzina" to nawiązanie do określenia używanego przez Brytyjczyków do opisania pierwszych, trudnych lat II wojny: ewakuacja Dunkierki, intensywne bombardowania, Bitwa o Anglię, osamotnienie na arenie międzynarodowej. Często błędnie zakłada się, że to fraza użyta przez Winstona Churchilla. Premier Rishi Sunak podkreślał solidarność z Tel Awiwem i podchwycił metaforę szefa rządu Izraela. "Cóż, mogę powiedzieć z dumą - stoję tu w najczarniejszej godzinie Izraela. Jako twój przyjaciel. Solidaryzujemy się z tobą i twoimi ludźmi. Chcemy, byście zwyciężyli" - zadeklarował.

Co najmniej 3875 osób zginęło w Strefie Gazy od momentu, gdy Izrael rozpoczął uderzenia lotnicze i rakietowe na jej obszar - poinformował tamtejszy resort zdrowia, kontrolowany przez Hamas. Wśród ofiar jest 1524 dzieci i około tysiąca kobiet. Prawie 12,5 tysiąca osób zostało rannych - podaje palestyński resort. Według szacunków ONZ, po stronie izraelskiej od początku wojny z Hamasem zginęło ponad 1300 osób.

